به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مدرسه خیرساز حضرت امیرالمؤمنین(ع) در روستای پناهآباد بخش خرمدشت، با قدردانی از حضور مسئولان، خیرین، اهالی روستا و مجموعه مدیریت شهری و روستایی اظهار کرد: از روز گذشته افتتاح پروژههای هفته دولت در شهرستان تاکستان از بخش مرکزی آغاز شده و امروز نیز شاهد بهرهبرداری از طرحهای مختلف در بخش خرمدشت هستیم.
وی افزود: در برنامهریزی انجامشده برای هفته دولت، پروژههای متعددی در حوزههای شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و راههای روستایی پیشبینی شده که مجموع اعتبار هزینهشده برای این طرحها بیش از ۲.۵ همت است.
فرماندار تاکستان با اشاره به پروژههای در دست اجرا در شهرستان گفت: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان نیز از طرحهای مهم شهرستان است که با حضور استاندار قزوین و یکی از وزرا کلنگزنی خواهد شد و امیدواریم با هماهنگیهای انجامشده، عملیات اجرایی آن در اسرع وقت آغاز شود.
سلمانی یکی از چالشهای مهم شهرستان را موضوع آبرسانی عنوان کرد و ادامه داد: در یک سال گذشته پروژههای خوبی در حوزه آبرسانی در بخش مرکزی و خرمدشت برنامهریزی و اجرا شده و در مجموع حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژههای این حوزه هزینه شده است.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش بیان کرد: توجه به آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت خیرین، صنایع و سایر بخشها برای تکمیل پروژههای آموزشی از سیاستهای مهم دولت است که این موضوع در جلسات شورای آموزش و پرورش استان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
فرماندار تاکستان با تقدیر از مجموعه نوسازی مدارس و مدیران آموزش و پرورش شهرستان و مناطق افزود: بخشی از پروژههای آموزشی شهرستان در سال گذشته به بهرهبرداری رسیده، تعدادی امسال افتتاح میشود و بخشی دیگر نیز برای سال آینده در دستور کار قرار دارد.
سلمانی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در ساخت فضاهای آموزشی اظهار کرد: یکی از پروژههای مهم آموزشی در شهر خرمدشت با مشارکت شرکت پایش سبز و با اعتباری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست که امیدواریم در اسرع وقت تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی خاطرنشان کرد: با مساعدت واحدهای صنعتی شهرستان و همراهی ادارهکل نوسازی مدارس و مجمع خیرین، متعهد شدهایم حداقل چهار واحد آموزشی دیگر را در شهرستان تاکستان احداث یا تکمیل کنیم.
فرماندار تاکستان همچنین از مشارکت خیرین در اجرای پروژه مدرسه روستای پناهآباد قدردانی کرد و گفت: همراهی خیرین و مشارکت مردم در توسعه فضاهای آموزشی، نمونهای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردمی در مسیر توسعه شهرستان است.
سلمانی در پایان با قدردانی از خیرین، شوراها، دهیاران، شهرداری خرمدشت، مسئولان شهرستان و اصحاب رسانه، بر تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای تکمیل پروژههای عمرانی و آموزشی شهرستان تأکید کرد.
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