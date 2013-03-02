ظرفيت‌ هاي توليدي مبتني بر مزيت ‌هاي نسبي در گیلان ايجاد شود

محمد علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره گیری اين ظرفيت ها در زمينه هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و سایر عرصه ها كشور در تامين نيازهاي ضروري خود دچار مشکل نخواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه هيچ عيب و نقصي در كالاها نبايد از زير ذره بين استاندارد خارج شود، اظهارداشت: نياز امروز صنعت كشور توجه به استانداردهاي ملي و بين المللي است.
مديركل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان گفت: ثمره و نتیجه اشاعه فرهنگ استاندارد در کشور ارتقای شاخص های سلامتی و ایمنی تمام اعضای خانواده در جامعه است.
وی افزود: گفتمان استاندارد سازی تولیدات داخلی در سال تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
یوسفی بر لزوم رعايت استانداردها در جامعه تاكيد كرد و اظهارداشت: با رعايت این مهم ايمنی، بهداشت، و سلامتي تمامی اقشار جامعه تضمين مي شود.
وی با بيان اینکه استاندارد همه ابعاد زندگي انسان را در بر مي گيرد، افزود: تكريم توليد كنندگان يكي از راه هاي ترويج استاندارد است كه باعث پيشرفت سريع استاندارد در استان و كشور خواهد شد.
مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اینکه استاندارد سازي و كنترل كيفيت در جامعه ضامن ايجاد رقابت سالم، كار و تلاش بيشتر است، یادآورشد: استاندارد و استاندارد سازی کالاها باید به مطالبه ای ملی در سطح کشور تبدیل شود.
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