کتاب آمارنامه سال 90 زنجان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ادیبان گفت: این کتاب به همت واحد آمار و اطلاعات این حوزه به چاپ رسیده است.
وی ادامه داد: این كار برای اولین بار در شهر و شهرداری زنجان صورت گرفته و آمار و اطلاعات آن از كلیه ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی استعلام و جمع آوری شده است.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شهرداری زنجان تعداد فصول كتاب مذكور را 16 فصل عنوان کرد و افزود: سرزمین و آب و هوا، جمعیت، مدیریت شهری، نیروی انسانی، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسكن و ساختمان، بازرگانی و هتلداری، حمل و نقل و ارتباطات، امور قضائی، بهزیستی و تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش و گردشگری و بازارهای مالی از جمله سر فصلهای این کتاب بوده كه مجموعاً در قالب 167 جدول و نمودار آماری و در 168 صفحه تدوین شده است.
ادیبان ضمن ابراز امیدواری برای تداوم انتشار كتاب مذكور در سالهای آتی، از همكاری همه ادارات و نهادها و همكاران شهرداری تقدیر و تشكر کرده و از قرار دادن فایل مطالب مذكور در دیدارگاه الكترونیكی شهرداری به آدرس www.zanjan.ir (قسمت قانون سلامت اداری) برای بهره برداری متقاضیان خبر داد و گفت: همچنین افراد علاقمند در صورت تمایل میتوانند با مراجعه به كتابخانه حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه شهرداری، كتاب مذكور را به امانت تحویل گرفته و مطالعه کنند.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شهرداری زنجان گفت: به منظور استفاده و بهره برداریهای لازم تعداد دو جلد از كتاب مذكور طی نامهای به همه ادارات، نهادها، ارگانها، دانشگاهها، شهرداریهای استان، شهرداریهای مراكز استانها و كتابخانههای عمومی سطح شهر و ... ارسال شده است.
کشف سکههای تاریخی منقش به تصویر حکاکی شده انسان
با تلاش مأموران انتظامی شهرستان ماهنشان، از سرنشینان یک دستگاه خودرو پیکان چهار سکه تاریخی که دارای خطوط کوفی و منقش به تصویر حکاکی شده انسان بود، کشف شد.
فرماندهی انتظامی استان زنجان، سرهنگ برزو مهدیخانی گفت: گشت انتظامی پاسگاه دندی طبق روال روزهای قبل در حال گشتزنی در حوزه استحفاظی خود بود که در محور دندی ـ زنجان، سهراهی دوزکند، اوغلبیک، یک دستگاه خودرو پیکان سفید کمی دورتر از گشت پلیس در حرکت بود که گشت پاسگاه بر سرعت خودرو افزوده و به این خودرو پیکان نزدیک میشود که راننده خودرو با مشاهده مأموران بر سرعت خودرو افزوده و به سرعت از مأموران فاصله میگیرد.
فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان، ادامه داد: این حرکت راننده توجه مأموران را جلب کرده و تعقیب و گریز پلیس برای متوقف کردن خودرو آغاز میشود.
مهدیخانی، افزود: پس از تعقیب و گریز، خودرو توسط گشت پلیس متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت که در بازرسی از سه سرنشین این خودرو مقداری شیره تریاک، دستگاه فلزیاب و چهار سکه تاریخی دارای خطوط کوفی که تصویر حکاکی شده انسان بر روی آنها بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع تحت رسیدگی است.
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