کتاب آمارنامه سال 90 زنجان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ادیبان گفت: این کتاب به همت واحد آمار و اطلاعات این حوزه به چاپ رسیده است.



وی ادامه داد: این كار برای اولین بار در شهر و شهرداری زنجان صورت گرفته و آمار و اطلاعات آن از كلیه ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی استعلام و جمع آوری شده است.



مدیر برنامه ریزی و توسعه شهرداری زنجان تعداد فصول كتاب مذكور را 16 فصل عنوان کرد و افزود: سرزمین و آب و هوا، جمعیت، مدیریت شهری، نیروی انسانی، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسكن و ساختمان، بازرگانی و هتلداری، حمل و نقل و ارتباطات، امور قضائی، بهزیستی و تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش و گردشگری و بازارهای مالی از جمله سر فصل‌های این کتاب بوده كه مجموعاً در قالب 167 جدول و نمودار آماری و در 168 صفحه تدوین شده است.



ادیبان ضمن ابراز امیدواری برای تداوم انتشار كتاب مذكور در سال‌های آتی، از همكاری همه ادارات و نهادها و همكاران شهرداری تقدیر و تشكر کرده و از قرار دادن فایل مطالب مذكور در دیدارگاه الكترونیكی شهرداری به آدرس www.zanjan.ir (قسمت قانون سلامت اداری) برای بهره برداری متقاضیان خبر داد و گفت: همچنین افراد علاقمند در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به كتابخانه حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه شهرداری، كتاب مذكور را به امانت تحویل گرفته و مطالعه کنند.



مدیر برنامه ریزی و توسعه شهرداری زنجان گفت: به منظور استفاده و بهره برداری‌های لازم تعداد دو جلد از كتاب مذكور طی نامه‌ای به همه ادارات، نهادها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، شهرداری‌های استان، شهرداری‌های مراكز استان‌ها و كتابخانه‌های عمومی سطح شهر و ... ارسال شده است.

کشف سکه‎های تاریخی منقش به تصویر حکاکی شده انسان

با تلاش مأموران انتظامی شهرستان ماه‌نشان، از سرنشینان یک دستگاه خودرو پیکان چهار سکه تاریخی که دارای خطوط کوفی و منقش به تصویر حکاکی شده انسان بود، کشف شد.

فرماندهی انتظامی استان زنجان، سرهنگ برزو مهدی‌خانی گفت: گشت انتظامی پاسگاه دندی طبق روال روزهای قبل در حال گشت‌زنی در حوزه استحفاظی خود بود که در محور دندی ـ زنجان، سه‌راهی دوزکند، اوغل‌بیک، یک دستگاه خودرو پیکان سفید کمی دورتر از گشت پلیس در حرکت بود که گشت پاسگاه بر سرعت خودرو افزوده و به این خودرو پیکان نزدیک می‌شود که راننده خودرو با مشاهده مأموران بر سرعت خودرو افزوده و به سرعت از مأموران فاصله می‎گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماه‌نشان، ادامه داد: این حرکت راننده توجه مأموران را جلب کرده و تعقیب و گریز پلیس برای متوقف کردن خودرو آغاز می‌شود.

مهدی‌خانی، افزود: پس از تعقیب و گریز، خودرو توسط گشت پلیس متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت که در بازرسی از سه سرنشین این خودرو مقداری شیره تریاک، دستگاه فلزیاب و چهار سکه تاریخی دارای خطوط کوفی که تصویر حکاکی شده انسان بر روی آن‌ها بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماه‌نشان، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع تحت رسیدگی است.