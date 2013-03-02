به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دیگری از سری نشست‌های «دیدار با اهل قلم» به زودی در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می‌شود که محمود سریع‌القلم مهمان این نشست خواهد بود.

سریع القلم متولد 1338 در تهران است و مدرک فوق دکترای خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه اوهایو اخذ کرده است. او در این برنامه، از نوشته‌ها و آثار مکتوب خود و همچنین از نقشه راه پیشرفت ایران سخنرانی خواهد کرد. او پیش از این در یکی از نشست‌های «دیدار با اهل قلم» در شهر کتاب مرکزی شرکت کرده است.

از سریع‌القلم، مقالات و یادداشت‌های زیادی در نشریات و مجلات سیاسی کشور هم منتشر شده است. کتاب‌های «فرهنگ سیاسی ایران»، «عقلانیت و توسعه یافتگی ایران»، «اقتدارگرایی ایران در عصر قاجار»، «فرهنگ سیاسی ایران» و «پیشوایی فرا‌تر از زمان» از جمله آثار شناخته شده این نویسنده محسوب می‌شوند.

نشست دیدار با محمود سریع‌القلم روز دوشنبه 14 اسفند از ساعت 18 در فروشگاه مرکزی شهرکتاب واقع در خيابان شريعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش كوچه كلاته برگزار می‌شود.