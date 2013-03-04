لایحه بودجه 92 تکه و پاره و غیرقابل اعتنا است/ هزینه افزایش مالیات را قشر ضعیف می پردازد

عزت الله یوسفیان ملادر گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص محتوای بودجه 92 و نقاط قوت و ضعف آن گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود هر سال 20 درصد از وابستگی بودجه به نفت کم شود که اگر به آن عمل می شد در پایان برنامه این وابستگی صددرصد از بین می رفت، اما در طول برنامه چهارم این اتفاق نیفتاد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نسبت به این موضوع ایراد گرفتند که چرا بودجه بدون توجه به این تکلیف برنامه به تصویب رسیده است.

وی گفت: اگر طبق قانون برنامه عمل کرده بودیم در شرایطی که مورد تحریم قرار گرفته ایم، این فشارها نمی توانست خللی وارد کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: بعد از آنکه در 5 سال گذشته به قانون برنامه عمل نکردیم، حال آقایان می خواهند یک شبه این وابستگی را کم کنند مشخص است که بار آن بر دوش مردم می افتد، طبق قانون برنامه قرار نبود برای کاهش وابستگی به نفت درآمد مالیات و عوارض جایگزین آن شود، بلکه باید تولید رونق می گرفت و صادرات افزایش می یافت.

نماینده آمل گفت: اینکه عوارض و مالیات برای مردم بیشتر شود هنر نیست. اگر قرار بر این بود که به این شیوه اتکا به نفت کاهش یابد، می شد گفت درآمد حقوق بگیران و مستمری بگیران و کل حقوق پرسنلی نصف شود تا درآمد دولت تامین شود و آن زمان می توان گفت وابستگی به نفت هم کم شده اما آیا این هنر است؟ اگر مالیات ها زیاد شود اجناس گرانتر می شود و به مردم فشار می آید. هنر این بود که صادرات را افزایش می دادند.

یوسفیان ملا با اشاره به سقوط ارزش پول ملی، گفت: در شرایط فعلی که ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته ضربه سنگینی به کشور و مردم وارد شده شاید تنها حسنی که داشت این بود که در صادرات موفق باشیم، اما در این شرایط هم حتی برای صادرات فکری نکردیم بلکه برعکس وقتی قیمت پسته افزایش یافت تصمیم به توقف صادرات آن گرفته شد.

وی گفت: بودجه امسال یک متن تکه و پاره شده است، سه دوازدهم آن که بر اساس 3 ماه اول سال 91 است و مطمئن باشید که همان اعداد و ارقام پارسال جوابگوی سه ماه نیازهای دولت نیست چون باید دولت درصدی برای افزایش حقوق ها در نظر بگیرد، به لحاظ عملی هم هیچ ارزشی نباید به این بودجه قائل شویم، 9 ماه دیگر سال هم دولت در حال اسباب کشی است و دولت جدید سر کار می آید با توجه به گرانی ها و تورمی که شاهد آن هستیم قطعا کسری بودجه خواهیم داشت و باید در طول سال یکی دو بار اصلاح و متمم بودجه بیاوریم بنابراین این لایحه بودجه، بودجه ای نیست که قابل اعتنا باشد.

وی در خصوص تصمیم دولت برای افزایش مالیات ها و جایگزینی آن به جای درآمد نفتی، گفت: برای موضوع فرار مالیاتی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات فراوانی داشتیم که مشخص شد برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابزارهای قابل قبول و قدرتمندی در اختیار نداریم.

یوسفیان ملا به معاملاتی که ثبت و ضبط نمی شوند اشاره کرد و گفت: میلیاردها تومان در این نوع معاملات رد و بدل می شود جابه جایی آنها تنها با یک تلفن است و هیچ کس نمی تواند ریالی برای آن مالیات بگیرد، از طرفی دیگر به سراغ سوپر مارکتی می روند و می گویند اظهارنامه مالیاتی را که باید مثلا 12 هزار تومان می نوشتید اما 10 هزار تومان نوشتید، در حالیکه این عدالت نیست چون نظارت درستی نیست این اتفاق ها می افتد.

نماینده آمل گفت: با جایگزین کردن درآمد مالیاتی نمی توان یک شبه مشکل را حل کرد، همه این حرف ها شعار است و هزینه این شعارها را فقط قشر ضعیف کشور می پردازد.