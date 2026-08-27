کشف ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۴ تن ماهی در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشانی‌نیا، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید بونجی شهرستان سیریک در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که مأموران پس از تعقیب و گریز و با استفاده از شگردهای پلیسی کامیون را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک، ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از چرخه توزیع که به صورت ماهرانه در مخزن جاساز تعبیه شده بود، کشف و ضبط شد.

درخشانی‌نیا ارزش این محموله سوخت قاچاق را برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی همچنین از کشف چهار تن انواع ماهی قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی در سیریک خبر داد و بیان کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید بونجی در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به دو دستگاه کامیونت یخچال‌دار مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک، خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی دقیق از خودروها چهار تن انواع ماهی قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی کشف کردند.

وی ارزش مالی ماهی‌های قاچاق کشف شده را برابر اعلام کارشناسان اقتصادی ۳۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه نیز پرونده قضایی تشکیل و رانندگان خودروها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.