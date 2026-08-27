به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی شامگاه پنجشنبه در آیین کلنگزنی مجموعه بزرگ اقامتی و خدماتی در یزد، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، میلاد پیامبر اکرم(ص) را تبریک گفت.
وی با اشاره به شرایط کشور در سال گذشته اظهار کرد: در سالی که از سال گذشته تا امروز در کنار یکدیگر بودیم، با وجود همه سختیها، همین همدلی و با هم بودن موجب ناکامی دشمنان شد.
صالحی افزود: با هم بودن، رمز و راز ایران مقتدر، مستقل، آباد و آزاد است و باید برای ساختن ایرانی بهتر در کنار یکدیگر بمانیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت مجموعههای اقامتی و گردشگری در کشور بیان کرد: این مجموعهها علاوه بر نقش اقتصادی و کمک به توسعه، میتوانند فرصتی برای دیپلماسی فرهنگی باشند.
وی ادامه داد: مسئله توسعه اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی کشور، جایگاه و اهمیت خود را دارد و توسعه اقتصادی میتواند پیشران بسیاری از حوزهها باشد، اما در کنار آن، دیپلماسی فرهنگی نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
صالحی گفت: ایران از ظرفیتهای وسیع تمدنی، میراث تاریخی کمنظیر، میراث ناملموس، تنوع اقلیمی و جاذبههای طبیعی برخوردار است و این ظرفیتها میتواند تصویر واقعی ایران را به جهانیان نشان دهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری آسمان در برخی مناطق کشور اظهار کرد: آسمان ایران و بهویژه برخی مناطق کشور از جمله یزد از ظرفیتهای کمنظیری برای گردشگری برخوردار است؛ انسان امروز که درگیر پیچوخم زندگی روزمره است، گاهی فرصت دیدن آسمان را ندارد و مناطقی که امکان رصد آسمان با کیفیت مناسب را فراهم میکنند، میتوانند مقصدی ویژه برای گردشگران باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: آداب و رسوم، غذا، پوشاک، میراث فرهنگی و جاذبههای طبیعی، ایران را سرشار از دیدنیها و شنیدنیها کرده است.
صالحی با بیان اینکه تبلیغات گستردهای طی دهههای گذشته علیه ایران انجام شده است، تصریح کرد: با وجود جریان رسانهای گستردهای که تلاش کرده چهره دیگری از ایران به جهان نشان دهد، هر فردی که به ایران سفر میکند و این سرزمین را از نزدیک میبیند، تصویر متفاوتی از کشور پیدا خواهد کرد.
وی گفت: ما برای معرفی ایران نیازمند تبلیغات صرف نیستیم؛ بخش مهمی از تابآوری ملی به دیپلماسی فرهنگی و حضور افراد مختلف در ایران و مشاهده واقعیتهای کشور مربوط است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: گردشگری، در کنار توسعه اقتصادی، یک پیشران مهم برای دیپلماسی فرهنگی است؛ چراکه هر گردشگری که به ایران سفر میکند، پس از بازگشت میتواند به نوعی سفیر ایران باشد و تجربه مستقیم او میتواند نگاهش نسبت به ایران را تغییر دهد.
صالحی با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری خارجی در کنار گردشگری داخلی گفت: ایجاد اقامتگاهها و مجموعههایی که بتوانند مخاطبان و گردشگران مختلف خارجی را جذب کنند، اقدامی مهم در حوزه دیپلماسی فرهنگی است و در کنار آثار اقتصادی، میتواند زمینهساز اتفاقات تازهای در روابط بینالمللی ایران باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان یزد اظهار کرد: یزد نیاز به معرفی ندارد؛ استانی با پیشینه تاریخی، معماری خشتی، قناتها، کویر، آسمان و ظرفیتهای متنوع فرهنگی و طبیعی است که مجموعهای از ویژگیهای منحصربهفرد را در خود جای داده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مردم خونگرم و مهماننواز، ارتباطات اجتماعی و همچنین تنوع دینی موجود در یزد، ظرفیتهای دیگری هستند که میتوانند برای توسعه دیپلماسی فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند.
صالحی با قدردانی از سرمایهگذاران این پروژه گفت: تلاشها برای راهاندازی این مجموعه در یزد قابل تقدیر است و اجرای چنین پروژههایی میتواند به توسعه گردشگری و معرفی ظرفیتهای استان کمک کند.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از چنین مجموعههایی منتفع میشود، چراکه بخشی از کارکرد سالنها و فضاهای ایجادشده در این مجموعهها میتواند در حوزههای فرهنگی و هنری مورد استفاده قرار گیرد و به توسعه زیرساختهای فرهنگی کشور کمک کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشبینی هتل پنجستاره و سالن مجتمع با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر در این مجموعه گفت: ایجاد چنین مجموعهای میتواند فرصتهای جدیدی را برای برگزاری رویدادهای مختلف در استان یزد فراهم کند.
صالحی در پایان با اشاره به روند اجرای پروژه اظهار امیدواری کرد: همانطور که سرمایهگذاران وعده دادهاند و بخشی از اقدامات اجرایی پروژه پیش از آیین کلنگزنی نیز آغاز شده است، این وعده محقق شود و مجموعه در مدت دو سال به بهرهبرداری برسد.
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