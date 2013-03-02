رهبر القاعده در مالی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ادریس دبی" رئیس جمهور کشور چاد که نیروهای کشورش برای کمک به ادامه جنگ در مالی، به این کشور اعزام شده اند از کشته شدن "ابوزید" رهبر القاعده در شمال مالی خبر داد.

امکان تائید خبر کشته شدن این رهبر القاعده که از افراطیون الجزایری محسوب می شد، به سرعت امکان پذیر نیست. اما در صورت درست بودن این خبر ضربه بزرگی به نیروهای القاعده در شمال و غرب آفریقا وارد شده است.

در همین رابطه مالی و فرانسه که رهبری مبارزه با القاده و دیگر گروه های تروریستی در مالی را در اختیار دارد، خبر کشته شدن ابوزید را تائید نکرده اند و کاخ سفید نیز عکس العملی به این خبر نشان نداده است.