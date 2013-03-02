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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

سالاری:

متهمین و عاملین عرضه گوشت الاغ در انتظار محاکمه

متهمین و عاملین عرضه گوشت الاغ در انتظار محاکمه

کرمان - خبرگزاری مهر: ریاست شعبه 102 دادگاه جزایی دادگستری استان کرمان گفت: حکم متهمین به توزیع و عرضه گوشت الاغ در شهر کرمان به زودی و با قاطعیت، در اسرع وقت و بصورت ویژه مطابق با موازین قانونی صادر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور سالاری بیان داشت: با توجه به صدور کیفر خواست از سوی دادستان عمومی و انقلاب و تقاضای مجازات برای مباشرین و عاملین عرضه گوشت الاغ در سطح شهر کرمان از سوی مجرمین این پرونده پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی و تکمیل در این دادگاه برای دادرسی مطرح به رسیدگی است.

این مسئول قضایی افزود: به منظور اطمینان خاطر شهروندان محترم و فراهم نمودن آسایش و امنیت آنان از بعد سلامت و رعایت بهداشت عمومی به این پرونده بصورت ویژه رسیدگی و با مجرمین وفق مقررات و قوانین جاریه بدون کوچکترین مماشاتی برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اظهارنظر برخی از شهروندان مبنی بر به درازا انجامیدن رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: در راستای شفاف سازی امور و اطمینان بخشی به خاطر شهروندان گرامی اعلام می دارم که با عنایت به تاکیدات ریاست کل دادگستری استان کرمان که نظر به تسریع در رسیدگی به این پرونده در اسرع وقت داشته اند در اینجا به مردم اطمینان خاطر می دهم که دستگاه قضایی در خصوص تامین و آرامش خاطر شهروندان از حیث ایجاد سلامت مواد غذایی و خوراکی هیچگونه مسامحه ای با متخلفین نخواهد داشت.
 

کد مطلب 2009239

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