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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۴

كشف 132 راس احشام از قاچاقيان دام در داراب/ کشف كالاي قاچاق در اطراف شيراز

كشف 132 راس احشام از قاچاقيان دام در داراب/ کشف كالاي قاچاق در اطراف شيراز

شیراز - خبرگزاری مهر: كشف 132 راس احشام، از قاچاقيان دام در داراب، کشف كالاي قاچاق در اطراف شهرستان شيراز و کشف مشروبات الکلی در استهبان عناوین اخبار کوتاه امروز پلیس استان فارس است.

به گزارش خبرگزاری مهر،132 راس احشام، از قاچاقيان دام توسط ماموران انتظامي داراب از يك دستگاه تريلر كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان داراب با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان داراب هنگام گشت زني در اطراف شهرستان داراب، به يك دستگاه تريلر كشنده مظنون و آن را متوقف كردند.

وي ادامه داد: در بازرسي از اين خودرو تعداد132 راس كوسفند قاچاق فاقد مجوز قانوني کشف شد.

کشف كالاي قاچاق در اطراف شهرستان شيراز

مقادير قابل توجهي كالاي قاچاق توسط ماموران پليس آگاهي استان فارس در اطراف شهرستان شيراز كشف شد.

ماموران پليس آگاهي استان فارس روز گذشته هنگام گشت زني در محور كازرون – شيراز  به يك دستگاه خودرو وانت مظنون و آن را متوقف كردند.

در بازرسي از آن خودرو مقدار 5 هزار و 966 عدد قوطي آبميوه خارجي قاچاق كشف و ضمن توقيف خودرو راننده آن به نام "ع – الف" نيز دستگير شد.

در عمليات ديگري اين ماموران موفق شدند از يك دستگاه وانت ديگر مقدار 3 هزار و 816 عدد قالب صابون، 504 قوطي نوشابه انرژي زا و 249 قوطي قهوه خارجي قاچاق كشف و راننده خودرو را به نام "ج – ق" دستگير كنند.

کشف مشروبات الکلی در استهبان

فرمانده انتظامي شهرستان استهبان استان فارس از كشف مشروبات الكلي در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ عزيز برزگر در خصوص اين خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان مطلع شدند فردي در منزل شخصي خود اقدام به نگهداري و خريد و فروش مشروبات الكلي مي كند.

وي ادامه داد: ماموران با انجام تحقيقات لازم و اطمينان از صحت خبر، با هماهنگي مقام قضايي به منزل مورد نظر عزيمت كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان استهبان بيان كرد: در بازرسي از آن منزل مقاديري مشروبات الكلي به همراه وسايل ساخت مشروبات دستي كشف شد.

سرهنگ برزگر گفت: در اين رابطه يک نفر به نام "ج- ه" دستگير و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

کد مطلب 2009269

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