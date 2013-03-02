امید جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اردوی تیم ملی فوتبال در امارات گفت: سرمربی تیم ملی برای این اردو نام 34 بازیکن را در اختیار ما قرار داد تا کارهای خروجی آنها را انجام دهیم برای همین فهرست این بازیکنان و مدارک لازم را در اختیار سفارت امارات قرار داده‌ایم تا ویزای آنها صادر شود.

وی درباره این که غیر از بازیکنان چند نفر دیگر با تیم ملی به این اردو اعزام می‌شوند، توضیح داد: در این رابطه فدراسیون فوتبال تصمیم گیرنده است ولی ما برای 20 نفر دیگر به عنوان کادر تیم اقدام کرده‌ایم تا ویزای آنها صادر شود.

سرپرست کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال ادامه داد: فهرستی که کی‌روش به ما داده به عنوان لیست اولیه است و سرمربی تیم ملی تصمیم می‌گیرد که در نهایت با چند بازیکن به اردوی امارات و سپس کویت اعزام شود. ضمن این که ما اقدامات لازم را هم برای کادر تیم انجام داده‌ایم.

جمالی همچنین گفت: امیدواریم اماراتی‌ها کارشکنی نکنند. ما کارهای لازم را انجام داده‌ایم و باید ببینیم در نهایت برای چند بازیکن و کادر تیم ویزا صادر می‌شود. در لیست اولیه‌ای که برای ویزا اقدام کرده‌ایم نام همه لژیونرها نیز وجود دارد که اگر مشکل خاصی رخ ندهد و ویزای آنها صادر شود آنها هم در اردوی امارات حضور پیدا می‌کنند.

وی یادآور شد: تیم ملی برای برپایی اردوی تدارکاتی امارات روز 28 اسفندماه به امارات اعزام می‌شود و سپس در روز چهارم فروردین ماه 92 برای برگزاری بازی با کویت مستقیما از امارات راهی این کشور خواهد شد. ضمن این که هیچ درخواستی برای بازی تدارکاتی در اردوی امارات در اختیار فدراسیون قرار نگرفته است.

دیدار تیم های ایران و کویت در چارچوب رقابتهای انتخابی جام ملت‌های آسیا روز ششم فروردین ماه 92 به میزبانی کویت برگزار می‌شود. این دو تیم در نخستین دیدارهای خود برابر حریفان برنده شدند. ایران با 5 گل لبنان را در تهران شکست داد و کویت هم در بانکوک برابر تایلند 3 بر یک پیروز شد.