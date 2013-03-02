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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

حجت الاسلام تقوی:

روحانیان پرچمدار عرصه تبلیغ هستند

روحانیان پرچمدار عرصه تبلیغ هستند

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: روحانیان پرچمدار بزرگ عرصه تبلیغ در عصر حاضر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی صبح شنبه در نشستی با روحانیان مستقر در طرح هجرت دامغان ضمن بیان اینکه روحانیان پرچمدار عرصه تبلیغ هستند افزود: در اين برهه از زمان يک مبلغ بايد مسلح به علوم روز باشد تا بتواند قدرتمند و استوار در مقابل بسياري از شبهات روز ايستادگي و مقابله کند.

وی آسيب شناسي در منطقه تبليغ را يکي از عوامل موفقيت يک مبلغ برشمرد و خاطر نشان کرد: شناخت آسيب ها کمک شاياني در پيشبرد در اهداف تبليغي دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان اظهار داشت: رسالت روحانیت تعظیم شعائر، هدایت و رساندن احکام خداوند به مردم است و نباید در انجام این رسالت هیچ گونه کوتاهی انجام شود.

  تقوی حضور علما و روحانیان را عامل استقرار دین دانست و گفت: اگر حضور روحانیان در جامعه نباشد به مرور روحیه مردم تغییر می کند و هیئت دینی و اسلامی منقرض می شود.

بنا بر این گزارش: در ادامه اين نشست، روحانیان مستقر و طرح هجرت شهرستان دامغان ضمن اشاره به وضعیت فرهنگی و اجتماعی محل استقرار به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
 

کد مطلب 2009345

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