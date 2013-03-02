به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی صبح شنبه در نشستی با روحانیان مستقر در طرح هجرت دامغان ضمن بیان اینکه روحانیان پرچمدار عرصه تبلیغ هستند افزود: در اين برهه از زمان يک مبلغ بايد مسلح به علوم روز باشد تا بتواند قدرتمند و استوار در مقابل بسياري از شبهات روز ايستادگي و مقابله کند.

وی آسيب شناسي در منطقه تبليغ را يکي از عوامل موفقيت يک مبلغ برشمرد و خاطر نشان کرد: شناخت آسيب ها کمک شاياني در پيشبرد در اهداف تبليغي دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان اظهار داشت: رسالت روحانیت تعظیم شعائر، هدایت و رساندن احکام خداوند به مردم است و نباید در انجام این رسالت هیچ گونه کوتاهی انجام شود.

تقوی حضور علما و روحانیان را عامل استقرار دین دانست و گفت: اگر حضور روحانیان در جامعه نباشد به مرور روحیه مردم تغییر می کند و هیئت دینی و اسلامی منقرض می شود.

بنا بر این گزارش: در ادامه اين نشست، روحانیان مستقر و طرح هجرت شهرستان دامغان ضمن اشاره به وضعیت فرهنگی و اجتماعی محل استقرار به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

