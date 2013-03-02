به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنیک ماده سمی است که در آب های زیرزمینی نفوذ می کند و قرار گرفتن در معرض آن می تواند موجب بروز سرطان پوست شود.

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی آلودگی به آرسنیک طبیعی نگرانی هایی را در کشورهای آرژانتین، بنگلادش، شیلی، چین، هند، مکزیک، تایلند و آمریکا ایجاد کرده است.

در این شیوه تشخیصی جدید، محققان از خوشه های بسیار ریز طلا استفاده کرده اند که در صورت وجود ماده سمی آرسنیک در آب، این خوشه ها درخشان می شود.

این پژوهشگران حسگرهای بسیار حساسی را به شکل خوشه های طلا ساخته اند که وجود آرسنیک را در آب با انتشار نور فلورسنت نشان می دهند.

"آریندام بانرجی" از بخش شیمی زیست شناسی انجمن علوم کشاورزی هند گفت این شیوه تشخیصی حتی می تواند آرسنیک را در صورت وجود یونهای فلزی سمی دیگر نیز شناسایی کند.

این دانش پژوهان می گویند ویژگی منحصر به فرد شیوه تشخیصی آنها این است که می تواند میزان آلودگی به آرسنیک را نشان دهد به طوریکه هر چه نور ساطع شده بیشتر باشد میزان وجود آرسنیک بیشتر است.

این خوشه های طلا در واقع نانوذارت طلا هستند که به منظور حفظ ساختار در کپسول های پپتیدهای کوچکی تعبیه شده اند.