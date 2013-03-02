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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

هزار و 370 پرواز شرکت هواپیمایی ایبریا لغو می شود

هزار و 370 پرواز شرکت هواپیمایی ایبریا لغو می شود

یک رسانه غربی از لغو هزار و 370 پرواز در پی اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی ایبریا به دلیل اعتصاب 5 روزه کارکنان در اعتراض به طرح تعدیل اجباری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی ایبریا و اتحادیه های کارگری اعلام کردند که کارکنان این شرکت قرار است که دومین اعتصاب 5 روزه را از روز دوشنبه در اعتراض به طرح تعدیل اجباری 3 هزار و 800 نفر از کارکنان آغاز کنند و هزار و 370 پرواز لغو خواهد شد.

بیشتر پروازهای لغو شده به مقصد اسپانیا و اروپا است و مسافرین مجبورند با پروازهای دیگر به مقصد خود بروند و بهای بلیط آنها پرداخت می شود.

کاهش تقاضای پرواز باعث شده تا خطوط هوایی انگلیس تغییراتی را در ساختار این شرکت هواپیمایی از جمله کاهش دستمزدها اعمال کرده و یک چهارم از خدمه و کارکنان آن را اخراج کند

یادآور می شود شرکت ایبریا از سال 2010  به مالکیت شرکت انگلیسی "گروه خطوط هوایی بین‌المللی"  قرار گرفت و از آن زمان تاکنون تحت نظر خطوط هوایی بریتانیا فعالیت می کند.

کد مطلب 2009419

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