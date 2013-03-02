هزار و 370 پرواز شرکت هواپیمایی ایبریا لغو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی ایبریا و اتحادیه های کارگری اعلام کردند که کارکنان این شرکت قرار است که دومین اعتصاب 5 روزه را از روز دوشنبه در اعتراض به طرح تعدیل اجباری 3 هزار و 800 نفر از کارکنان آغاز کنند و هزار و 370 پرواز لغو خواهد شد.

بیشتر پروازهای لغو شده به مقصد اسپانیا و اروپا است و مسافرین مجبورند با پروازهای دیگر به مقصد خود بروند و بهای بلیط آنها پرداخت می شود.

کاهش تقاضای پرواز باعث شده تا خطوط هوایی انگلیس تغییراتی را در ساختار این شرکت هواپیمایی از جمله کاهش دستمزدها اعمال کرده و یک چهارم از خدمه و کارکنان آن را اخراج کند.

یادآور می شود شرکت ایبریا از سال 2010 به مالکیت شرکت انگلیسی "گروه خطوط هوایی بین‌المللی" قرار گرفت و از آن زمان تاکنون تحت نظر خطوط هوایی بریتانیا فعالیت می کند.