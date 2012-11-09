بیش از 4 هزار نفر از کارکنان شرکت "ایبریا" اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، خطوط هوایی انگلیس اعلام کردند که درصدد اخراج 4هزار و 500 نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی اسپانیایی موسوم به "ایبریا" با هدف جلوگیری از ادامه زیان های این خطوط هواپیمایی و افزایش حداقل 600 میلیون یورویی بازدهی این شرکت هستند.

کاهش تقاضای پرواز باعث شده تا خطوط هوایی انگلیس تغییراتی را در ساختار این شرکت هواپیمایی از جمله کاهش دستمزدها اعمال کرده و یک چهارم از خدمه و کارکنان آن را اخراج کند.

یادآور می شود شرکت ایبریا از سال 2010 به مالکیت شرکت انگلیسی "گروه خطوط هوایی بین‌المللی" قرار گرفت واز آن زمان تا کنون تحت نظر خطوط هوایی انگلیس فعالیت می کند.