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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

محبي:

پنج ميليارد و 100 ميليون ريال در راستاي بهسازي مساجد منطقه هفت مشهد اختصاص يافت

پنج ميليارد و 100 ميليون ريال در راستاي بهسازي مساجد منطقه هفت مشهد اختصاص يافت

مشهد - خبرگزاري مهر: شهردار منطقه هفت مشهد گفت: اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 100 میلیون ریال در سال جاری به منظور بهسازی و تعمیر بیش از 62 مسجد سطح منطقه اختصاص یافته است که این میزان در میان سایر مناطق حائز رتبه برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبي صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: هر ساله اعتباری به منظور بهسازی مساجد در نظر گرفته می شده که این رقم از سال88 تا کنون رشد 34 برابری داشته است.

شهردار منطقه هفت مشهد گفت: با بررسی‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه هفت بهترین عملکرد را در خصوص پیگیری و جذب بودجه عمرانی مساجد داشته است که از این رو از سوی اعضای کمیسیون مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.

محبي افزود: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از ابتدای سال اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 100 میلیون ریال به منظور بهسازی و تعمیر بیش از 62 مسجد سطح منطقه اختصاص یافته است که این میزان در میان سایر مناطق حائز رتبه برتر شد.

وي اظهار كرد: اعتبارات موجود صرف نماسازی تعمیر و تجهیز آبدارخانه، سرویس بهداشتی، بهسازی فضاهای داخلی، نقاشی دیواری مساجد و... مي شود که در سال جاری از 90 مسجد سطح منطقه 62 مسجد از این اعتبار بهره‌مند شده است.

کد مطلب 2009432

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