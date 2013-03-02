پنج ميليارد و 100 ميليون ريال در راستاي بهسازي مساجد منطقه هفت مشهد اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبي صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: هر ساله اعتباری به منظور بهسازی مساجد در نظر گرفته می شده که این رقم از سال88 تا کنون رشد 34 برابری داشته است.
شهردار منطقه هفت مشهد گفت: با بررسیهای صورت گرفته از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه هفت بهترین عملکرد را در خصوص پیگیری و جذب بودجه عمرانی مساجد داشته است که از این رو از سوی اعضای کمیسیون مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.
محبي افزود: با توجه به تلاشهای صورت گرفته از ابتدای سال اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 100 میلیون ریال به منظور بهسازی و تعمیر بیش از 62 مسجد سطح منطقه اختصاص یافته است که این میزان در میان سایر مناطق حائز رتبه برتر شد.
وي اظهار كرد: اعتبارات موجود صرف نماسازی تعمیر و تجهیز آبدارخانه، سرویس بهداشتی، بهسازی فضاهای داخلی، نقاشی دیواری مساجد و... مي شود که در سال جاری از 90 مسجد سطح منطقه 62 مسجد از این اعتبار بهرهمند شده است.
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