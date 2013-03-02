به گزارش خبرنگار مهر، عده زیادی از علاقمندان به فوتسال و طرفداران تیم صبای قم که در این فصل در تمامی بازی ها یار ششم نماینده فوتسال قم بوده‌اند تا این تیم به عنوان مدعی اول کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال معرفی شود، امروز راهي قرچك ورامين شدند تا در بازي عصر مروز در سالن شهداي هفتم‌تير قرچك و حمايت از تيم صبا شاهد اولين قهرمانی این تیم باشند.

جدال صبا و منصوري در سالن هفتم تير قرچك

بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دیدارهای هفته پایانی این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به صورت همزمان روز شنبه دوازدهم اسفند ماه به انجام می رسد و طی آن صبای قم در خانه تیم منصوری قرچک به دنبال قهرمانی است.

چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور شنبه شب با انجام شش مسابقه وارد هفته پایانی خود می‌شود و طی آن یکی از دیدارهای حساس این هفته در شهر قرچک بین تیم های اول و سوم جدول یعنی صبای قم و منصوری قرچک به انجام خواهد رسید.

صبا در آخرين ميهماني ليگ چهاردهم در پي اولين قهرماني

در این دیدار که از ساعت 16 روز شنبه 12 اسفند ماه در سالن شهدای هفتم تیر شهر قرچک برگزار می شود و قضاوت آن را بهترین داوران حال حاضر فوتسال کشورمان بر عهده دارند، صبای قم در دیداری که می تواند حکم به قهرمانی این تیم بدهد، آخرین میهمانی لیگ چهاردهم را برگزار می کند.

جدال شاگردان محسن حسن زاده و رضا لک علی آبادی در مصاف تیم های فوتبال صبای قم و منصوری قرچک در حالی شنبه در حضور تماشاگران قرچکی برگزار می شود که صبایی ها در این دیدار مسعود ایازی سنگربان خود و محسن حسن زاده سرمربی خود را به دلیل محرومیت روی نیمکت نخواهند داشت.

صدرنشيني صبا و پيروزي شاگردان حسن‌زاده در بازي رفت برابر منصوري

در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال هم اکنون صبای قم با 56 امتیاز بخت اول کسب عنوان قهرمانی به شمار می رود در حالی که تیم فوتسال شهید منصوری قرچک با 43 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی جای دارد و قطعا سوم خواهد شد ولی صبا در صورت برتری در این دیدار برای نخستین بار قهرمانی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور را جشن می گیرد.

تیم فوتسال صبای قم در حالی عصر شنبه در دیدار خارج از خانه هفته بیست و ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مقابل منصوری قرچک صف آرایی می کند که از دیدارهای قبلی خود 18 پیروزی، دو تساوی و سه باخت در کارنامه دارد و بازی رفت را نیز با حساب پنج بر سه از تیم منصوری قرچک برده است.

