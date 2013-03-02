به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مردانی در این باره گفت: جذب اعضاي هيات علمي فقط بر اساس فراخوان عمومي و تائيد صلاحيت علمي در دانشگاه ها صورت مي گيرد و صد در صد بر مبناي عدالت و دسترسي يكسان همه داوطلبان به ثبت نام در اين فراخوان است.

وی ادامه داد: هيچ فرد يا دانشگاهي نمي تواند بر اساس سفارش يا سليقه، هيات علمي جذب کند و هيچ پرونده اي خارج از فرايند پذيرفته نمي شود.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم، خاطرنشان کرد: سعی وزارت علوم این است که فرايند جذب و سرعت آن نهادينه شود و اين امر همكاري حراست را مي طلبد.