تلفات 40 قطعه سمندر در حال انقراض در حین قاچاق

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال گزارش همیاران محیط زیست در خصوص تلاش قاچاقچیان برای خارج کردن تعدادی سمندر امپراطور (سمندر لرستانی) از استان خوزستان، پلیس شهرستان اندیمشک پس از بررسی چند بسته مشکوک در ایستگاه راه آهن تله زنگ، محموله قاچاق حاوی تعداد ۴۳۰ قطعه سمندر را کشف و ضبط کرد که قاچاقچیان متخلف با مشاهده پلیس از محل متواری شده اند.

به گفته وی، با شکایت اداره محیط زیست دزفول و طرح دعوی در مراجع قضایی، پرونده ای در این خصوص تشکیل و تحقیقات برای شناسایی متهم ادامه دارد.

هوشمند اظهار داشت: متاسفانه به دلیل شرایط نامناسب نگهداری، ۴۰ قطعه از سمندرها تلف شده اند ولی باقیمانده آنها پس از انتقال بوسیله ظروف مخصوص در دو زیستگاه طبیعی آبشار شوی در شمال دزفول و کوه آب باریک در شمال شهرستان اندیمشک در طبیعت رهاسازی شدند.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: تاکنون هفت زیستگاه سمندر در استان خوزستان شناسایی شده است که آبشار شوی یکی از بهترین زیستگاه های اینگونه کمیاب به شمار می رود.

به گزارش مهر، سمندر لرستانی از گونه های کمیاب و در لیست سرخ گونه های در معرض انقراض اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN Red List) قرار دارد.

نام این گونه ترکیبی از دو کلمه سام (آتش) و اندر (درمیان) بوده و به همین دلیل در برخی از کتب قدیمی او را فرزند آتش نامیده اند. این‌ گونه آندمیک ایران بوده و تنها در خاک استان های لرستان و خوزستان یافت می‌شود.

یکی از مهمترین دلایل در معرض انقراض گرفتن این گونه، قاچاق سمندر توسط قاچاقچیان حیات وحش است. همه ساله در آستانه نوروز افراد سودجو اقدام به زنده گیری و خارج کردن این گونه از زیستگاه اصلی آن می کنند تا با انتقال به سایر مناطق به عنوان یک گونه تزئینی در کنار ماهیهای زینتی به فروش رسانند.