حضور معاون رئیس جمهور در زیستگاه سمندر/ قول مساعد برای ارتقا سطح حفاظت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح یکشنبه از پاسگاه محیط بانی و زیستگاه سمندر لرستانی در منطقه "کرکی" بازدید کرد و با محیط بانان مستقر در این محل گفتگو کرد.

وی در این بازدید با تاکید بر ضرورت حراست از گونه سمندر لرستانی اظهار داشت: این گونه از گونه های ارزشمند استان لرستان است که باید حفاظت هر چه بیشتر از آن در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد.

محمدی زاده با اشاره به تشدید حفاظت از سمندر لرستانی در ایام پایانی سال اظهار داشت: با توجه به اینکه بیم فروش این گونه برای استفاده در سفره های عید می رفت نظارت ها در این ایام تشدید و خوشبختانه توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل شد.

وی با اشاره به افزایش جرایم قاچاق و شکار گونه های مختلف عنوان کرد: همچنین جریمه صید و قاچاق سمندر لرستانی نیز با افزایش چشمگیری مواجه بوده که امید می رود این امر زمینه کاهش قاچاق این گونه را فراهم کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از محیط زیست لرستان و محیط بانان این استان به خاطر ارتقا شرایط حفاظتی این گونه تقدیر کرد و بیان داشت: کارهای انجام شده برای حفاظت از این گونه رضایت بخش است.

محمدی زاده همچنین بر ضرورت استمرار فعالیتها در این زمینه تاکید کرد و برای ارتقا سطح حفاظت زیستگاه سمندر لرستانی قول مساعد داد.

همچنین در این دیدار محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با محیط بانان مستقر در پاسگاه محیط بانی سمندر دیدار و گفتگو کرد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان نیز در این بازدید با اشاره به فعالیتهای انجام شده برای ارتقا سطح حفاظت زیستگاه سمندر در منطقه "کرکی" بیان داشت: این منطقه به وسعت بیش از 23 هزار هکتار برای تبدیل به منطقه حفاظت شده پیشنهاد شده است.

محمد حسین بازگیر با بیان اینکه کارهای لازم در این خصوص پیگیری و انجام شده است افزود: پرونده ارتقا سطح حفاظت زیستگاه سمندر لرستانی به شورای عالی حفاظت ارسال شده و به زودی این امر صورت می گیرد.

وی با تشریح اقدامات انجام شده در پایان سال برای جلوگیری از قاچاق سمندر لرستانی عنوان کرد: تشدید نظارت ها و گشت های بازرسی، هماهنگی با محیط زیست استانهای همجوار به ویژه استان خوزستان، مکاتبه با نیروی انتظامی و پلیس راه آهن و ... از جمله این فعالیت ها بوده که موجب کاهش قاچاق سمندر لرستانی در ایام پایانی سال شد.

بنابر این گزارش خانواده پهناور حیات وحش ایران راسته دوزیستان شامل هشت گونه سمندر بوده که اکثر آنها در شرایطی نامعلوم یا بحرانی به سر می برند.

این گونه ارزشمند در محیطی از بقایای جنگل‌های بلوط که حاوی آب ‌های خنک باشد زیست کرده و بر پشت خود خال‌ ها یا نوارهای زرد و نارنجی چشمگیر روی زمینه قهوه‌ ای داشته و زیر بدنشان زرد یا نارنجی قرمز است.

نام این گونه ترکیبی از دو کلمه سام (آتش) و اندر (درمیان) بوده و به همین دلیل در برخی از کتب قدیمی او را فرزند آتش نامیده اند. در حقیقت جوامع محلی سمندر را نماد پاکی، شجاعت و انسان راست ‌کردار دانسته و در بین آنها از احترام ویژه ای برخوردار است.

این‌ گونه 14 سانتی ‌متری آندمیک ایران بوده و تنها در لرستان و در مرز با استان خوزستان یافت می‌شود.

نخستین عاملی که موجب شد سمندر لرستانی روند انقراض را آغاز کند، قاچاق بیش از حد این ‌گونه به دست سوداگران حیات‌ وحش بود. صادرات سمندر چنان رونق یافت که فروش سمندر در کنار خیابان و ماهی ‌فروشی‌ها به یک امر کاملا عادی تبدیل شد.

با نزدیک شدن به ایام نوروز فروش سمندر رونق بیشتری پیدا می‌‌‌کرد و در واقع هشتمین سین سفره عید سمندر بخت ‌برگشته محیط زیست ایران بود که در سالهای اخیر اقدامات مختلفی اعم از ممنوعیت خرید و فروش بین‌المللی سمندر لرستانی، احداث پاسگاه محیط بانی، ارتقا سطح حفاظت زیستگاه، افزایش جریمه قاچاق سمندر و ...برای حراست از این گونه انجام شده است.