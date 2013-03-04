تحقیق و تفحص با موضوع شکار حیات وحش کلید می خورد/ تحویل پرونده مسئولان کم کار به مراجع قضایی

کمال‌الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعدد شکار غیرمجاز گونه‌های جانوری و نبود برخورد قاطعانه از سوی مسئولان با این قبیل اقدامات، این ذهنیت را در افکار عمومی ایجاد کرده که مسئولان محیط زیست از وظیفه اصلی خود که حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از کشتار گونه‌های نادر حیات وحش است غافل شده‌اند.

به گفته وی، در صورت استمرار کم کاری‌ها در مسئله حفاظت از گونه‌های نادر جانوری کشور، مجلس مسئله تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست را کلید زده و آن را تا رسیدن به نتیجه نهایی مجدانه پیگیری خواهد کرد.

پیرموذن اظهار داشت: اگر لازم باشد برای بازدارندگی از وقوع چنین جرایمی در کشور، نمایندگان پرونده شکارهای غیرمجاز و مسئولانی که در این زمینه کم کاری می کنند را آماده و به مراجع قضایی تحویل خواهد داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس تصریح کرد: کشته شدن پلنگ ایرانی در دماوند، کشتار وحشیانه دو شوکای آبستن و کل و بز جوان و آبستن در مازندران و فارس کشف محموله قاچاق ۴۳۰ عددی سمندر لرستان که ۴۰ مورد آن‌ها تلف شدند و کثرت مواردی از این دست موجبات نارضایتی دوستداران طبیعت و محیط زیست را فراهم کرده به طوریکه در ملاقات‌های خود با نمایندگان مجلس پیگرانه خواستار برخورد قاطع با چنین اقداماتی هستند.

وی افزود در بسیاری از کشورهای جهان مقامات بلند پایه نظیر رئیس‌جمهور رأسا به پرونده‌های زیست محیطی و کشتار گونه‌های نادر جانوری ورود پیدا می‌کنند اما متأسفانه در حال حاضر این مسئله در کشور ما چندان مهم تلقی نمی‌شود.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست یادآور شد: فلات ایران سالیان متمادی، میزبان گونه‌های نادر جانوری بوده اما در مقطع کنونی این میراث دیرین و کهن بازیچه دست عده‌ای سودجو شده که باید با آن‌ها برخورد جدی شود.