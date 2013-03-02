پخش نوروزی "مدار صفر درجه" از شبکه سحر

به گزارش خبرنگار مهر، عیدی سیمای آذری شبکه سحر برای مخاطبان خود در جمهوری آذربایجان، پخش مجموعه تلویزیونی "مدار صفر درجه" خواهد بود که با مدیریت محمدعلی نوروش به زبان آذری دوبله شده و نوروز 92 در جدول پخش نوروزی سیمای آذری شبکه سحر قرار می‌گیرد.

ترجمه این کار را فاطمه باقرالموسوی در مدت دو ماه و نیم انجام داده و صدابرداری آن را بهناز آهون، ساناز اکبری و صادق صبور بر عهده داشته‌اند.

نوروش از مهدی حسین زاده (سرگرد فتاحی- همایون پناه)، سعید بحرالعلومی (حبیب)، ندا سام (سارا)، شهباز دولت نژاد (سرهنگ عرصیا- استاد شاندل)، محمدعلی نوروش (تقی- اشمیت)، علی احمدی (پارسا- دایی وایز)، فرناز مرام خواه (زینت الملوک)، ونوس محسن زاده (سعیده)، وحید آقاپور (بازیگر تئاتر)، مسعود رحیم پور (اردشیر- ساروخانی)، صداقت نجف وند (محسن مظفر)، فاطمه خاکزاد (آسیه)، عبدا... بحرالعلومی (تئودور)، حامد منافی (احتشام) و فرزانه شهیدی (ماریا) و ... به عنوان جمعی از صداپیشگانی نام برده که در دوبله این سریال به گویندگی پرداخته‌اند.

"مدار صفر درجه" به کارگردانی حسن فتحی موضوعی تاریخی دارد که ماجرایی عاشقانه در دل آن اتفاق می‌افتد. این سریال داستان سفر "حبیب پارسا" دانشجوی ایرانی به کشور فرانسه برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه در دانشگاه پاریس را به تصویر کشیده است. ماجرا در بستر جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن صهیونیسم و تسلط تدریجی بر فلسطین می‌گذرد. حبیب در دانشگاه با دختری یهودی به نام سارا استروک آشنا می‌شود که مخالفت‌های ابتدایی‌شان با یکدیگر، به تدریج سرکشی به عشقی عمیق بین این دو تبدیل می‌شود و ماجراهایی را رقم می‌زند.

شهاب حسینی، ناتالی متی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، لعیا زنگنه، ایرج راد، آتنه فقیه نصیری، رحیم نوروزی، پیام دهکردی، پیر داغر، فادی ادوارد، هاسمیک تاشجیان، احمد ساعتچیان، علی قربان زاده، فرخ نعمتی، اسماعیل شنگله، لزلو ارون، پتر گووسکی، گیولا مشترهزی، سوفیا کونداکورف لزلو بارانی، ویکتور هنکو و ... در "مدار صفر درجه" به ایفای نقش پرداخته‌اند.

صحنه‌های مربوط به این سریال داستانی به تهیه کنندگی حسن بشکوفه، در مجارستان، فرانسه و ایران تصویربرداری شده است.