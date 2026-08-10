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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

استارت ملی‌پوشان پدل ایران برای جام‌جهانی ۲۰۲۶

استارت ملی‌پوشان پدل ایران برای جام‌جهانی ۲۰۲۶

نخستین اردوی انتخابی تیم ملی پدل کشورمان با هدف آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی پدل ۲۰۲۶ قطر در مجموعه ویوا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با نظر داریوش صابر سرمربی تیم پدل کشورمان در ابتدا ۱۰ بازیکن سمت راست و ۱۰ بازیکن سمت چپ به اردو دعوت شدند اما با مصدومیت یکی از بازیکنان رقابت نهایی میان ۱۹ نفر برگزار شد که در پایان ۶ بازیکن برای ادامه مسیر آماده‌سازی و انتخابی تیم ملی پدل کشورمان انتخاب شد.

مسیر ورود به اردوی تیم ملی پدل همچنان باز خواهد بود و در صورت صلاحدید سرمربی تیم ملی گزینه‌های مد نظر فرصت حضور در این اردو را خواهند داشت.

ترکیب نفرات به این شرح است.

مازیار یاوری، سهراب درفشی و بردیا شریفی (بازیکنان سمت راست)

بردیا دانشور، طاها دهقان و مهراد منصوری (بازیکنان سمت چپ)

گفتنی است در این انتخابی لژیونرهای ایرانی و بازیکنان رده‌های اول تا ششم رنکینگ کشوری حضور نداشتند.

کد مطلب 6913045

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