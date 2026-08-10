به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با نظر داریوش صابر سرمربی تیم پدل کشورمان در ابتدا ۱۰ بازیکن سمت راست و ۱۰ بازیکن سمت چپ به اردو دعوت شدند اما با مصدومیت یکی از بازیکنان رقابت نهایی میان ۱۹ نفر برگزار شد که در پایان ۶ بازیکن برای ادامه مسیر آماده‌سازی و انتخابی تیم ملی پدل کشورمان انتخاب شد.

مسیر ورود به اردوی تیم ملی پدل همچنان باز خواهد بود و در صورت صلاحدید سرمربی تیم ملی گزینه‌های مد نظر فرصت حضور در این اردو را خواهند داشت.

ترکیب نفرات به این شرح است.

مازیار یاوری، سهراب درفشی و بردیا شریفی (بازیکنان سمت راست)

بردیا دانشور، طاها دهقان و مهراد منصوری (بازیکنان سمت چپ)

گفتنی است در این انتخابی لژیونرهای ایرانی و بازیکنان رده‌های اول تا ششم رنکینگ کشوری حضور نداشتند.