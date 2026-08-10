به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان تنگستان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با تبریک این روز و گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی اظهار کرد: خبرنگاران دغدغهمند و تلاشگر، بازوان توانمند توسعه و پل ارتباطی امین میان مردم و مسئولان هستند و تعامل سازنده با رسانهها، زمینهساز تزریق امید، همدلی و وفاق در جامعه است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در یک سال اخیر و هجمههای همهجانبه دشمنان تصریح کرد: دشمن با ابزار جنگ اقتصادی و روانی به دنبال ایجاد ناامیدی و آشوب در کشور بود، اما هوشیاری، غیرت و ایستادگی مردم قهرمان ایران و حضور میلیونی و حماسی آنان در صحنههای مختلف از جمله تشییع شهدای خدمت، به مثابه رفراندومی بزرگ در تایید نظام و بیعت با رهبر معظم انقلاب بود و نقشههای بدخواهان را نقش بر آب کرد.
تخصیص ۵۰ درصدی اعتبارات سال گذشته/ تورم هزینههای عمرانی را افزایش داد
فرماندار تنگستان با تبیین چالشهای بودجهای و اقتصادی حاکم بر کشور گفت: در ماههای گذشته به دلیل افت درآمدهای مالیاتی و کاهش فروش فرآوردههای نفتی ناشی از تحریمها و نیمهفعال شدن برخی بنگاههای تولیدی، درآمدهای دولت کاهش یافت؛ به طوری که از اعتبارات پیشبینیشده سال مالی گذشته، تنها حدود ۵۰ درصد تخصیص یافت.
سلیمانی افزود: از سوی دیگر، تورم و گرانی بر هزینههای اجرای پروژهها اثر مستقیم گذاشت؛ به گونهای که پروژهای که سال گذشته با ۱۰۰ میلیون تومان قابل اتمام بود، امسال به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. با این حال، با مدیریت جهادی تلاش شده است چرخ توسعه شهرستان متوقف نشود.
توسعه زیرساختهای انرژی؛ تامین نیمی از برق تنگستان از نیروگاههای خورشیدی
وی به دستاوردهای بزرگ تنگستان در حوزه تولید انرژی پاک اشاره کرد و گفت: نیاز روزانه شهرستان به انرژی برق حدود ۱۳۰ مگاوات است که با برنامهریزیهای صورتگرفته، تولید ۶۰ مگاوات برق (معادل نیمی از نیاز شهرستان) از طریق نیروگاههای خورشیدی هدفگذاری شده است.
فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک به بهرهبرداری رسیده، عملیات اجرایی ۲۰ نیروگاه آغاز شده و ۱۰ نیروگاه دیگر نیز در دهه فجر وارد مدار خواهد شد که این اقدام گام بلندی در جهت پایداری شبکه برق منطقه است.
روند مطلوب ساخت سد باهوش و بهرهبرداری کشاورزان از سد خاییز
سلیمانی با تاکید بر اهمیت حیاتی منابع آب برای دشتهای کشاورزی تنگستان اظهار کرد: سد خاییز دستاورد بزرگی بود که ثمره آن بهبود مشهود کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی و نخیلات منطقه در سال جاری است.
وی اضافه کرد: پروژه احداث سد «باهوش» نیز علیرغم محدودیتهای مالی شدید، با پیگیریهای مداوم استاندار محترم و نماینده مردم در مجلس، از منابع ملی در حال تامین اعتبار است. این پروژه فعال بوده و با بهرهبرداری از آن، دغدغه دیرینه کشاورزان بخش مرکزی تنگستان و شهر اهرم برای آبیاری نخیلات برطرف میشود.
بنبستشکنی از طرحهای هادی اهرم و دلوار/ توسعه مسیرهای مواصلاتی
نماینده عالی دولت در تنگستان به اقدامات شهرداریها و دهیاریها اشاره کرد و گفت: سیاست ما تمرکز روی پروژههای کلان و اثرگذار است؛ در همین راستا، پروژه بلوار «گورکات به دلوار» با اعتباری بالغ بر ۲۰ تا ۲۵ میلیارد ریال در حال اجراست تا تمامی مردم شهرستان و مناطق پیرامونی از یک راه استاندارد بهرهمند شوند.
سلیمانی با اشاره به حل مشکل طرحهای توسعه شهری افزود: طرح هادی شهر اهرم مصوب شده و طرح توسعه شهر دلوار نیز پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی، طی هفتههای آینده نهایی و تصویب میشود تا موانع ساختوسازهای قانونی شهروندان برطرف شود؛ همچنین پیگیر اختصاص اعتبارات نهایی برای تکمیل پل باهوش (با تخصیص ۱۸ میلیارد ریال در سال گذشته و پیشبینی ۱۰ میلیارد ریال برای امسال)، جاده اهرم - دلوار، کمربندی نخیلات اهرم و تعریض جاده ساحلی دلوار هستیم.
تمکین به قانون در انتصاب مدیران؛ جایگاه فرمانداری باید حفظ شود
فرماندار تنگستان در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از عدم هماهنگی برخی دستگاههای استانی در انتصاب مدیران شهرستانی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، هرگونه انتصاب و تغییر مدیران ادارات در شهرستان باید با هماهنگی و تایید فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت انجام شود.
وی تاکید کرد: وقتی این قاعده قانونی و اخلاقی نادیده گرفته میشود، بنده به هیچ عنوان زیر بار انتصابات بدون هماهنگی نخواهم رفت؛ چرا که حفظ دیسیپلین اداری و جایگاه فرمانداری خط قرمز ماست؛ البته علیرغم این گلایهها، به خاطر رفاه مردم اجازه ندادهایم مراودات اداری و خدماترسانی دستگاهها به شهروندان دچار وقفه شود.
احداث درمانگاه تامین اجتماعی اهرم و آخرین وضعیت بیمارستان امام حسین (ع)
سلیمانی در پاسخ به سوالی درباره پروژههای بهداشت و درمان گفت: مشکل زمین احداث درمانگاه تامین اجتماعی اهرم با برگزاری جلسات فشرده با ادارهکل راه و شهرسازی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در قالب طرح جامع شهری برطرف و زمین تملک شده است که امیدواریم با قول مساعد مسئولان تامین اجتماعی، عملیات اجرایی آن به زودی آغاز شود.
وی با اشاره به اختصاص ۴۳ میلیارد ریال اعتبار به حوزه بهداشت و درمان شهرستان در سال گذشته افزود: بیمارستان امام حسین (ع) اهرم متناسب با سطحبندی وزارت بهداشت خدماترسانی میکند و تلاش کردهایم امکانات آن را ارتقا دهیم. همچنین ۲۳ میلیارد ریال به حوزه ورزش و جوانان تخصیص یافته است تا سرانه ورزشی شهرستان تقویت شود.
لزوم ساماندهی سگهای بلاصاحب و مدیریت معیشت ملوانان
رئیس شورای تامین شهرستان تنگستان، موضوع سگهای بلاصاحب را دغدغهای عمومی خواند و گفت: به دلیل پر شدن ظرفیت تنها کمپ نگهداری استان در بوشهر و هزینههای بالای عقیمسازی، این موضوع به یک معضل تبدیل شده که نیازمند همکاری بینبخشی و استانی است.
وی همچنین به موضوع سوخت شناورهای بدون مجوز در بخش دلوار اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم صرفاً نگاه سختگیرانه و کارشناسی صلب داشته باشیم، معیشت صدها خانوار ملوانی که از این طریق ارتزاق میکنند به خطر میافتد؛ لذا تلاش میکنیم با تعامل و مدارا، ضمن پیگیری موضوع از طریق مجاری استانی، معیشت مرزنشینان را نیز حفظ کنیم.
سلیمانی در پایان بر استمرار و افزایش نشستهای خبری مسئولان با رسانهها تاکید کرد و از بخش روابط عمومی فرمانداری خواست تا بسترهای لازم برای بازدیدهای میدانی خبرنگاران از پروژهها و پاسخگویی منظم مدیران دستگاههای اجرایی به اصحاب رسانه را فراهم کند.
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