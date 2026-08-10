به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مبنی بر برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان، کارشناسان پلیس فتا استان با بهره‌گیری از دانش فنی و بررسی‌های دقیق، پرونده این باند را در دستور کارویژه قرار دادند.

وی افزود: مأموران متخصص پلیس فتا استان پس از انجام اقدامات فنی و عملیاتی گسترده، موفق شدند دو متهم اصلی را در عملیاتی دقیق در شهر خرم‌آباد شناسایی و بازداشت نمایند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به ابعاد گسترده این جرم تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی نشان داد که این باند با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین فیشینگ، تاکنون ۱۹ فقره کلاهبرداری در ۸ استان کشور انجام داده و مجموع مبالغ سرقتی را حدود ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر نقش حیاتی هوشیاری پلیس در صیانت از اموال مردم گفت: در جریان تحقیقات و بازرسی دقیق بیش از ۳۰۰ حساب بانکی مرتبط، مشخص گردید که متهمان در آستانه تخلیه حساب ۲۰۰ مورد از این حساب‌ها بودند که با مداخله به‌موقع و هوشمندانه مأموران پلیس فتا، از وقوع این جرم گسترده جلوگیری شد.

وی با صدور هشدار جدی به مجرمان سایبری، خطاب به شهروندان اظهار داشت: امنیت فضای مجازی مستلزم هوشیاری مضاعف است؛ لذا اکیداً توصیه می‌شود از ورود اطلاعات حساس بانکی در سایت‌ها و درگاه‌های ناشناس خودداری نموده و هرگونه کلیک بر روی لینک‌های مشکوک را جدی بگیرید.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: تحقیقات برای شناسایی تمامی عوامل مرتبط و ابعاد دیگر این پرونده همچنان با جدیت ادامه دارد و متهمان پس از تکمیل پرونده، جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.