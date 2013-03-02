رئیس اداره راه بوئین زهرا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور احمدی فرماندار بوئين زهرا، نادر محمد زاده قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازی استان قزوين و فرجي مديريت راهداري این اداره در دفتر فرماندار بوئين زهرا برگزار شد مجيد فرجی پور به عنوان رئيس اداره راه و شهرسازی این شهرستان معرفی شد.



در این مراسم احد احمدی فرماندار بوئين زهرا ضمن تشكر از خدمات آذربايجانی رئيس سابق اداره راه و شهرسازی بوئين زهرا اظهار داشت: با تلاش كاركنان این اداره تغيير محسوسي در حوزه راه و مسكن صورت گرفته است.



وی افزود: توسعه راهها و طرح توسعه عمران شهری، مسكن مهر و احداث شهرك جديد در شهرستان بوئین زهرا از مهمترین کارهای انجام شده در این بخش است.



احمدی تصریح کرد: با توجه به موقعيت جغرافيايی، اين شهرستان در آينده مهاجرپذير خواهد بود و به لحاظ تعريض جاده بوئين زهرا به ساوه جذب سرمايه گذار در اين شهرستان بیشتر خواهد شد لذا انتظار می رود با تقویت اداره راه و شهرسازی این شهرستان از نیروهای مجرب، متخصص و متعهد بیشتر استفاده شود.



در ادامه نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان به وظایف مهم راه و شهرسازی اشاره کرد و از خدمات آذربايجانی رئیس سابق قدردانی کرد.

