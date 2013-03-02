نخستین خزانه گیری برنج کشور/ تاکید بر کشت زودهنگام

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین خزانه گیری برنج کشور روز شنبه در روستای کهنه دان از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل آغاز شد. خزانه گیری برنج درسطح دو هکتار از شالیزارهای منوچهر شکری و از نوع طارم محلی در دشت های سرد این روستا برزمین بوسه زد.

شالیکاران مازندرانی، خزانه گیری برنج را با پوشش پلاستیکی و پس از شخم زدن شالیزارها آغاز می کنند.

یک کارشناس خبره برنج مازندران گفت: بیشتر کشاورزان به منظور کشت دوم برنج، زمان خزانه گیری کشت اول را زودتر از موعد مقرر انجام می دهند.

یوسف نیک نژاد افزود: خزانه گیری زودهنگام برنج به شرایط آب و هوایی مناسب برای رشد بذر درخزانه بستگی دارد و باعث می شود، رشد آن به صورت طبیعی و در زمان مقرر برای انقال به زمبن اصلی آمده شود.

وی ادامه داد: کشت زودهنگام سبب می شود، تا شالیزارها از آفت های زودهنگام برنج کمتر دچار خسارت شود.

این کارشناس برجسته مازندرانی به کشاورزان توصیه کرد: از بذرهای اصلاح وگواهی شده برای استفاده در خزانه برنج انتخاب وسعی داشته باشند تا فضای ،گرما ونیز نمناکی مناسب را پرورش بذر داشته باشند.

مازندران حدود 230 هزار هکتار شالیزار دارد و با تولید سالانه حدود 950 هزار تن برنج سفید مقام نخست تولید این محصول را در کشور دارد.