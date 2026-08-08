به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز شنبه ۱۷ مرداد ماه و همزمان با روز خبرنگار در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت و یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای گرانقدر جنگ اخیر، در خصوص اینکه شهادت رهبری عظیم الشان انقلاب از نگاه رئیس جمهور چگونه است، گفت: تصور من این است که راه، گفتار، سلیقه و عملکرد ایشان، در ذهن ما بهعنوان مسیری که باید طی کنیم، همچنان زنده است و زنده خواهد ماند؛ همچنان که عاشورا زنده است، امام حسین(ع) زنده است و همه شهدایی که در راه حق و عدالت جان خود را فدا کردند، زنده هستند.
پزشکیان همچنین به اهمیت رسالت خبرنگاران اشاره کرد و گفت: شعر کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود؛ مصداق این نکته است که اگر آن خبررسانیها، آن فریادها و آن آزادیخواهیها نباشد، بسیاری از حقایق و واقعیتها در تاریخ گم میشوند و جنایتها دیده نمیشوند.
رئیسجمهور با تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه و خبر، نقش و مسئولیت رسانهها را در شرایط حساس کشور مهم و تعیینکننده دانست و اظهار امیدواری کرد که خبرنگاران بتوانند این مسئولیت سنگین را با صداقت، انصاف و با لحاظ مصالح و منافع کشور به انجام برسانند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه رسانهها به ملاحظات حاکم بر شرایط کشور، گفت: امیدوارم بار سنگین مسئولیتی را که بر دوش دارید، بتوانید صادقانه، منصفانه و بر اساس مصلحتی که در کشور وجود دارد، به پیش ببرید.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تشخیص مصلحت در نحوه طرح و انتقال پیامها، افزود: خیلی از حرفها را شاید بتوان گفت و شاید انسان دلش بخواهد آنها را بیان کند، اما ممکن است طرح آن به مصلحت نباشد. اینکه چگونه انسان پیام را منتقل کند، چگونه پیام بدهد و چگونه فضایی ایجاد کند که وحدت و انسجام در داخل کشور شکل بگیرد، مهارت شماست.
پزشکیان با تأکید بر اینکه وجود اختلاف نظر در هر جامعهای امری طبیعی و اجتنابناپذیر است، تصریح کرد: حتماً در جامعه، انسانها با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اینکه ما جامعهای درست کنیم که هیچکس با دیگری اختلاف نظر نداشته باشد، اصلاً امکانپذیر نیست. حتی در خانواده نیز اعضا با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.
پزشکیان هنر مدیریت اجتماعی و رسانهای را در برجستهسازی اشتراکات و نقاط وحدتآفرین دانست و اظهار کرد: هنر این است که ما در آن بخشهایی که نگاه و سلیقهمان با یکدیگر مشترک است، آنها را بزرگ کنیم و به میدان بیاوریم؛ نه اینکه نقاط اشکال را پیدا کنیم، آنها را بزرگ کنیم و دائماً بر آنها تأکید کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به نقش رسانهها در تقویت انسجام اجتماعی و ملی، تأکید کرد: اکنون کمک شما برای ایجاد وحدت در داخل کشور بسیار مهم است.
پزشکیان در تبیین ضرورت حفظ انسجام داخلی در شرایط کنونی، با اشاره به رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحلیلگران آنها، گفت: آمریکا، اسرائیل و تحلیلگران آنها خودشان میدانند که دیگر با جنگ و موشک نمیتوان یک کشور را تسلیم و وادار به پذیرش خواستهها کرد، اما با اختلاف، تفرقه و درگیریهای داخلی میتوان این کار را کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر ظرفیت اثرگذاری رسانهها در جلوگیری از تشدید شکافهای اجتماعی و سیاسی، افزود: شما بسیار میتوانید کمک کنید که این اختلاف و این مشکلات پیش نیاید.
پزشکیان در ادامه با اشاره به برخی مواضع و مطالب مطرحشده از سوی رسانهها و افراد مختلف، درباره ضرورت پرهیز از شکلگیری چرخه تقابل رسانهای و تشدید دوقطبیها، گفت: گاهی نیز بعضی از این رسانهها یا افراد، حرفهایی میزنند. من فقط تلاش کردم به آنها پاسخ ندهم؛ چون اگر بخواهم پاسخ بدهم، ممکن است به دلیل حرفهایی که میزنند که گاهی درست نیست، شرایط به گونهای شود که حرفی از یک طرف مطرح شود و پاسخی از طرف دیگر داده شود و در نهایت، هر طرف مخاطبان خود را جمع کند و یک طرف در برابر طرف دیگر قرار بگیرد، آنوقت وحدت و انسجام ما از بین میرود.
حل معیشت مردم اولویت دولت است
رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جوان و و خبرنگار صدا و سیما در خصوص مشکلات معیشتی مردم، تورم و برنامه دولت برای بهبود سفره و معیشت مردم گفت: واقعاً این دغدغه، دغدغهای بهحق است و اگر ما نتوانیم مشکلات معیشت مردم و سلامت مردم را حل کنیم، بقیه کارها نتیجهای نخواهد داشت.بیشترین دغدغه من نیز مربوط به این مسائل است. حتی در جلسه دولت و حتی زمانی که خدمت رهبری رسیدیم و همچنین در جلساتی که با همه عزیزان داریم و با آنان صحبت میکنیم، دغدغه و نگرانی من معیشت مردم است. حتی پیش از جنگ نیز همین بحث را داشتیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا به هر شکلی که ممکن است، مسئله معیشت مردم را حل کنیم و پیگیری کنیم که مشکلات بیشتری به وجود نیاید.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه راهی را که بر ما بستهاند و مسیری که در شرایط جنگی پیش روی ما قرار گرفته ، شرایط پیچیده و دشواری است، افزود: شما اصحاب رسانه بهتر میدانید وقتی جنگی اتفاق میافتد، چه اتفاقاتی در جوامع شکل میگیرد؛ آمریکا و رژیم اسرائیل، که در حقیقت دارای رویکردهای ضدبشری هستند، و صهیونیستهای نسلکش، با قدرتها و فناوریهایی که در اختیار دارند، به کشور ما حمله کردند. شما همگی از ناترازیهای کشور باخبر هستید؛ در حوزه آب، برق، گاز، نفت، محیط زیست، دولت، بانکها و در همه حوزهها با ناترازیهایی مواجه هستیم. آنان بر اساس همین ناترازیها حساب کرده بودند که حمله کنند و ایران را ساقط کنند، اما دفاع جانانه رزمندگان ما، سپاه و ارتش ما، دفاع و حضور استثنایی مردم ما، چه آنهایی که همیشه در صحنه بودهاند و در میدانها پرچم نظام را برافراشتهاند و چه آنهایی که در حقیقت با ما مشکل داشتند، اما همراهی کردند و در مقابل دشمن غدار ایستادند، اجازه نداد که دشمن به نیات شوم خود برسد.
پزشکیان در ادامه تصریح کرد : حتی کسانی که به فکر براندازی بودند و از این گروهکها و دستهها محسوب میشدند، خود آنها نیز ملاحظاتی در این رابطه داشتند که فریب صهیونیستها را نخورند؛ چراکه آنها به فکر هیچیک از اعضای جامعه ما نیستند.
رئیس جمهور در تشریح اقدامات دولت برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده در مسیر تأمین کالا، بر تداوم تلاش ها برای کنترل قیمتها و تأمین نیازهای اساسی جامعه تأکید کرد و گفت: ما در تلاش هستیم چه در رابطه با کالابرگ و چه در رابطه با گرانی. البته گرانی موضوعی واقعی است. راه ما را بستهاند. ما کالا را ارزان میآوردیم و از مسیرهای راحت وارد میکردیم، اما اکنون باید مسیرهای مختلف را طی کنیم و از راههای گوناگون کالا را وارد کشور کنیم و به این سادگی نمیتوان این کالاها را وارد کرد.
پزشکیان با قدردانی از تلاش مدیران، مسئولان و فعالان اقتصادی برای حفظ ثبات بازار، افزود: همین میزان کالایی که میتوانیم وارد کنیم و همین میزان کالا که در بازار دچار مشکل نمیشود، خود قابل قدردانی است. از مدیران و مسئولان برای مدیریت بازار تشکر میکنیم. با صنوف جلسه گذاشتیم، با اتاق های بازرگانی جلسات مختلفی برگزار کردیم و از خود آنها خواستیم که با ما همکاری کنند. آنها نیز با ما همکاری کردند.
رئیسجمهور با تأکید بر نقش همکاری اصناف و فعالان بازار در جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: اینگونه نیست که اگر این عزیزان همکاری نمیکردند، شرایط همین بود؛ اگر همکاری نمیکردند، وضعیت بسیار بدتر از این میشد. آنها همکاری کردند و تلاش کردند بازار را کنترل کنند.
پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله با تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی در شرایط اقتصادی موجود، گفت: در هر جامعهای عدهای از افراد وجود دارند که هر کاری انجام دهید، مرتکب تخلف میشوند. خود اصناف در حال پیگیری این موضوع هستند و ما نیز تلاش میکنیم و پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم این مسئله را مدیریت و حل کنیم.
مقاومت مردم ضامن امنیت کشور است
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین مهمترین دغدغه دولت در شرایط ناشی از جنگ و وضعیت نه جنگ و نه صلح، امنیت و توان دفاعی کشور را در گرو ایستادگی و مقاومت مردم و نیروهای مدافع کشور دانست و تصریح کرد: مهمترین بحثی که ما در رابطه با جنگ، یا نه جنگ و نه صلح، و یا این اوضاعی که وجود دارد، بهعنوان مدیر از آن نگران هستم، این نیست که آمریکا میتواند ما را مورد تهاجم قرار دهد. تا زمانی که انسانهایی وجود دارند که میتوانند بایستند و تا پای جان بمانند، آنها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
پزشکیان در عین حال، معیشت و وضعیت اقتصادی مردم را مهمترین نگرانی دولت عنوان کرد و با تأکید بر استمرار پیگیری این موضوع در جلسات دولت و تصمیمگیریهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: معیشت مردم و وضعیت اقتصادی مردم، نگرانی اصلی ماست. ما با تمام وجود تلاش میکنیم. جلسه دولتی وجود ندارد که در آن با مدیران اقتصادی درباره بحث معیشت مردم و موضوع تورم صحبت نکنیم.
رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری سیتنا درباره وعده دولت برای اجرای مصوبه بازگشت وضعیت اینترنت به شرایط پیش از اعمال محدودیتها، با اشاره به ملاحظات و نگرانیهای موجود در این زمینه، بر عزم دولت برای رفع مشکلات و اصلاح بسترهای ارتباطی تأکید کرد و گفت: بعضی از دستگاههای امنیتی تهدیداتی را در این رابطه ملاحظه میکنند و همچنین، با توجه به حملاتی که از این طریق به زیرساختها انجام میگیرد، نگرانیهایی دارند.
پزشکیان با تشریح تصمیم دولت برای بازگشایی اینترنت در عین توجه به ملاحظات امنیتی و زیرساختی، افزود: با وجود همه این موضوعات، ما تصمیم گرفتیم اینترنت باز شود و تلاش خواهیم کرد که بسترهای آن نیز اصلاح شود. در این رابطه با سران سه قوه در حال گفتوگو هستیم و با شورای عالی امنیت ملی نیز گفتوگو میکنیم و سعی خواهیم کرد مشکلات را حل کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط ویژه کشور و دشواریهای ناشی از وضعیت موجود، تصریح کرد: روندی که با آن مواجه هستیم، یک جنگ تمامعیار است . به همین دلیل، همه باید کمک کنند و دست به دست هم بدهیم تا مسائل را مرتفع کنیم.
پزشکیان در پاسخ به سؤال خبرنگار پایگاه خبری تابناک درباره مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دولت قبل بر اساس شاخصها و نمودارها با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط و اقتضائات حاکم بر کشور در ارزیابی عملکرد دولتها، اظهار کرد: همه شما میدانید جنگ یعنی چه. همین که تا حالا نتوانستند ما را ساقط کنند، یعنی هستیم و با قدرت هستیم.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه هرگونه مقایسه عملکردی باید مبتنی بر شناخت دقیق شرایط و متغیرهای مؤثر بر عملکرد دولتها باشد، افزود: وقتی میخواهیم مقایسه کنیم، باید ببینیم چه چیزی را با چه چیزی مقایسه میکنیم. از روزی که بنده مسئولیت را به عهده گرفتم، هر روز با یک مشکل مواجه بودیم. روز اول، برادر عزیزمان، اسماعیل هنیه، را شهید کردند و این مسائل ادامه پیدا کرد و اکنون نیز در این شرایط قرار داریم.
پزشکیان با اشاره به مجموعه حوادث و فشارهایی که طی این مدت بر کشور تحمیل شده است، خاطرنشان کرد: هر کدام از این حوادث میتوانست یک کشور یا یک سیستم را ساقط کند. اینکه تا امروز در روند خدمات اجتماعی با مشکل مواجه نشدهایم، به دلیل تلاش همه مدیران و مجموعه نظام و سیستمی است که در حال فعالیت و خدمترسانی است.
پزشکیان با اشاره به تشدید فشارها و پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، وضعیت موجود در حوزه گرانی و ارز را نامناسب و غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت: وقتی روزبهروز این فشارها افزایش پیدا میکند و به جای حل قضیه، پیچیدهتر میشود، طبیعتاً بنده الان اعلام میکنم وضعیت ما از نظر گرانی اصلاً قابل قبول هم نیست.
مواضع ایران در برابر آمریکا تغییر نکرده است
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل نقدها و ادعاهای سیاسی به مسئولیتپذیری عملی و مشارکت در حل مسائل کشور، خطاب به منتقدان و مدعیان ارائه راهکار، اظهار کرد: کسانی که کنار گود میایستند و مدعی میشوند که میشود کاری کرد، این گوی و این میدان. ما سیاسیکاری نکردیم.امروز برادرم آقای زاکانی که در انتخابات رقیب ما بود امروز در دولت با ایشان همکاری میکنیم و ایشان خیلی خوب همکاری میکند. آقای قالیباف نیز کاندیدای ریاستجمهوری بود و اکنون بهترین همکاری را با ما دارد.آقای عارف و دکتر و همه کسانی که در انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا بودند و میخواستند کاری انجام دهند را دعوت کردیم و گفتیم بیایید یک گوشهای از مشکل را بردارید.
پزشکیان با اشاره به اینکه پذیرش مسئولیت اجرایی و مواجهه مستقیم با مسائل کشور با ارائه راهکار از بیرون متفاوت است، ادامه داد: خدای متعال در قرآن کریم می فرماید ممکن است مالتان را از دست بدهید، ممکن است جانتان را از دست بدهید، ممکن است خوف و ترس باشد و ممکن است معیشتتان به مشکل بر بخورد. میجنگی و همه اینها وجود دارد؛ هم بجنگی و هم بگویی همه اینها را میخواهم، میسر نیست.
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و پرهیز از هرگونه مرزبندی قومی، جغرافیایی و هویتی، گفت: ایران متعلق به همه است. ترک و کرد و لر و عرب و عجم و بلوچ. اگر الان ایران مانده، به خاطر این است که همه برای دفاع از وطن تحمل کردند، در میدان بودند و همراهی کردند.
پزشکیان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه شرق درباره تفاهمنامه ایران و پاکستان و اینکه کدام نهاد مسئولیت و متولی اقدامات میدانی کشور با تبعات امنیتی را بر عهده دارد، با تأکید بر اینکه تفاهمنامه امضاشده متضمن هیچگونه واگذاری یا عدول از منافع و مواضع جمهوری اسلامی ایران نبوده است، اظهار کرد: در رابطه با بحث تفاهمنامه پاکستان، تفاهمنامهای که امضا شد، من بارها گفتم و الان هم میگویم؛ هیچ بندی در آن پیدا نمیکنید که ما در آنجا چیزی را واگذار کرده باشیم.
پزشکیان با اشاره به برخی تحلیلها و روایتهای منتشرشده درباره این تفاهمنامه، افزود: هر کسی آن را خوانده است با تحلیلهای خبرگزاریهای خارجی آن را تطبیق دهد. آیا میگویند ما تسلیم شدیم؟ آیا ما کم آوردیم؟ این توافقنامه، مثلاً توافقنامه بیربطی بود که امضا شد؟ ما با قدرت پای آنچه نوشتهایم ایستادهایم و از آن دفاع میکنیم.
رئیسجمهور با تشریح برخی آثار و پیامدهای این تفاهم و اقدامات متقابل انجامشده، ادامه داد: در همان فردای روز امضای تفاهم ، محاصره قرار بود آرام برداشته شود. هرچقدر ما در تنگه هرمز محاصره را برداشتیم، آنها نیز در محاصره خودشان، محاصره را کم کردند و تحریمهای نفتی و پتروشیمی ما را حذف کردند.
پزشکیان با اشاره به تأثیرگذاری روند مذاکرات و تعاملات انجامشده بر تحولات منطقهای، گفت: جنگ لبنان را چند روز تأخیر خاتمه دادند، ولی بالاخره علیرغم اینکه آنها یک کشور دیگر هستند، جمهوری اسلامی آنها را وادار کرد که آمریکا به آنها فشار بیاورد و جنگ در لبنان را متوقف کند.
رئیس جمهورهمچنین با اشاره به موضوع منابع مالی مسدودشده و مذاکرات مربوط به بازگشت این منابع، اظهار کرد: درباره بازگشت منابع مالی مسدود شده نیز در حال مذاکره بودیم ، از طرف دیگر تیم مذاکره کننده در حال گفت و گو درباره سرمایه گذاری برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ بود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا تغییر نکرده است، تصریح کرد: آمریکا استعمارگر است، آمریکا جنایتکار است و جمهوری اسلامی باید باشد؛ در این شکی نیست. اما همین گفتوگو، همین بحثها و همین دیپلماسی، آمریکا را وادار کرد که پای توافق و تفاهم با ایران بیاید.
تخریب تیم مذاکرهکننده بیانصافی است
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت صیانت از دستاوردهای حاصلشده در عرصه دیپلماسی، به موضوع تخلف در تنگه هرمز و واکنش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت : آنها چون طبق آن تفاهمنامه، میبایست بر اساس دستورالعملهایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم مینویسند، عمل کنند، عمل نکردند و ما هم پاسخ دادیم. اما معمولا در چنین مواقعی باید یک تیمی تشکیل شود که نقض تفاهم را حل کند. اما به هر حال روند در حال پیگری است امیدواریم بتوانیم مسیر را با عزت و سربلندی برای کشور پیش ببریم .
پزشکیان با دفاع از عملکرد تیمهای کارشناسی و مذاکرهکننده کشور، تأکید کرد: اعتقاد من این است که تیم مذاکره کننده ما انسانهای دلسوز، کارشناس و زحمتکشی بودند. بیانصافی است که خودمان آنها را اینگونه تخریب کنیم.
رئیسجمهور با تشریح نحوه تعامل دولت با رهبری و تأکید بر جایگاه وحدت و انسجام در فرآیند حکمرانی، افزود: در زمان رهبر شهیدمان ، اگر من احساس میکردم در ذهن رهبری چیزی هست که با تصمیمات ما فرق داشته باشد. ما همه آن تصمیمات را کنار میگذاشتیم و خواسته رهبری را عمل میکردیم؛ برای اینکه مملکت با وحدت و انسجام میتواند پیش برود.ایشان با قدرت از دولت و از کارهای دولت و سیاستهای دولت، پشتیبانی میکرد و به ما کمک میکرد و کار پیش میرفت.
پزشکیان در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری پانا درباره رویکرد دولت در حوزه عدالت آموزشی و راهبرد دولت برای تثبیت و استمرار این رویکرد، با تأکید بر اینکه عدالت، انصاف و پرهیز از تبعیض باید از اصول بنیادین نظام حکمرانی و تصمیمگیری در کشور باشد و اجرای عدالت نباید تابع گرایش، مذهب، رابطه یا حتی موضع افراد باشد، افزود: فرقی نمیکند افراد مذهبی باشند یا غیرمذهبی، دوست باشند یا دشمن؛ ما حق نداریم نسبت به مردم غیرمنصفانه برخورد کنیم و باید بر اساس انصاف با آنها برخورد کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به آموزههای دینی و سیره حضرت امیرالمؤمنین(ع)، عدالت را اصلی فراتر از مناسبات فردی و سیاسی دانست و گفت: در پای منبرها به ما میگفتند حضرت علی(ع) وقتی ضربت خوردند، میفرمودند به کسی که مرا زده است، حق ندارید بیاحترامی کنید. اگر زنده ماندم، خودم تصمیم میگیرم با او چه کار کنم؛ اما اگر با این ضربت شهید شدم، فقط حق دارید یک ضربه به او بزنید و حق ندارید دو ضربه بزنید.
پزشکیان با طرح این پرسش که آیا چنین رویکردی در سازوکارهای فعلی نظام اداری و تخصیص فرصتها بهطور کامل محقق شده است، تصریح کرد: آیا امروز در آموزش و پرورش، در بهداشت و درمان، در اشتغال و در موقعیتهای مختلف، ما اینگونه عمل میکنیم؟ خیر.
رئیسجمهور در عین حال با اشاره به تلاش دولت برای اصلاح روندهای موجود و کاهش زمینههای تبعیض و بیعدالتی، خاطرنشان کرد: ممکن است بگویید شما برای اصلاح این وضعیت چه کار میکنید؟ داریم تلاش میکنیم و با تمام توان میکوشیم روندهایی را که در آنها بیعدالتی وجود دارد، تغییر دهیم و اصلاح کنیم.
پزشکیان با تأکید بر اینکه اصلاح ساختارهای نابرابر نیازمند اصلاح درونی و پذیرش مسئولیت از بالاترین سطح مدیریت کشور است، افزود: این کار به این سادگی هم نیست؛ ما باید تلاش کنیم این اصلاح از خود من، از رئیسجمهور، شروع شود.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت همخوانی رفتار مسئولان با مطالباتی که از مردم مطرح میکنند، گفت: وقتی میگوییم برق کم مصرف کنید، گاز کم مصرف کنید، آب کم مصرف کنید و فلان کار را انجام ندهید، اول سعی میکنیم خودمان مراعات کنیم و بعد به دیگران میگوییم که مراعات کنند.
دشمن روی فروپاشی ایران حساب کرده بود
پزشکیان با تشریح نگاه دولت به آموزش و پرورش، تأکید کرد که رویکرد دولت صرفاً معطوف به توسعه فیزیکی مدارس و ساخت ساختمان نیست، بلکه سرمایهگذاری بر نیروی انسانی و آینده کشور را هدف قرار داده است و افزود: ما برای آموزش و پرورش ساختمان نمیسازیم؛ ما برای آموزش و پرورش سرمایهگذاری میکنیم.
رئیس جمهور با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در اولویتهای دولت، اظهار کرد: من بیشترین جلسات را برای آموزش و پرورش گذاشتهام، میگذارم و خواهم گذاشت.
پزشکیان با تأکید بر اینکه آینده کشور به کیفیت تربیت و آموزش نسل جدید وابسته است، تصریح کرد: فردای مملکت ما این بچهها هستند. اگر این بچهها درست تربیت شوند، مملکت را درست خواهند کرد و هیچ قدرتی نخواهد توانست جلوی درست کردن این مملکت را بگیرد.
رئیس جمهور در عین حال، نسبت به پیامدهای ضعف در نظام تعلیم و تربیت هشدار داد و گفت: اگر ما درست آموزش ندهیم، هر کاری که در این بالا انجام بدهیم، مشکل حل نخواهد شد.
پزشکیان همچنین بر استمرار سیاست دولت در حوزه عدالت آموزشی و اصلاح نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره موضوع تورم، شرایط سختی معیشتی مردم و رویکرد دولت در زمینه مذاکره برغم عهد شکنی طرف امریکایی و حمله به کشورمان در میانه مذاکرات ، با تشریح فرآیند تصمیمگیری در شرایط «نه جنگ و نه صلح»، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مبتنی بر ارزیابی دقیق ظرفیتها، توانمندیها و اقتضائات کشور تأکید کرد و گفت: ما در شورای عالی امنیت ملی که در آن مجموعهای از چهره های برجسته و فرماندهان که اگر بخواهید از اقتدار کشور صحبت کنید، همین فرماندهان آن را ایجاد کردهاند، حضور داشتند؛ چه در حوزه نظامی و چه در حوزه امنیت داخلی. همه آنها معتقد بودند آن چیزی که نوشته شده بود باید انجام شود. در نتیجه، بر اساس نظرات کارشناسی، یک تفاهم درباره نحوه مدیریت شرایط نه جنگ و نه صلح شکل گرفت.
پزشکیان با اشاره به ضرورت شناخت دقیق حدود توان و ظرفیت کشور در تصمیمگیریهای کلان، اظهار کرد: میگویند برای جهالت انسان همین مقدار کافی است که نداند قدرت و توانش چقدر است و تا کجا میتواند پیش برود. بالاخره وقتی میخواهیم تصمیمی بگیریم، باید عِدّه و عُدّه خودمان را بسنجیم.
رئیس جمهور در ادامه، آثار مستقیم بیثباتی و نااطمینانی بر اقتصاد و جریان سرمایه را مورد توجه قرار داد و گفت: همین گرانی و بی ثباتی در بازار ارز، ناشی از شرایط فعلی است. وقتی ناآرامی وجود دارد، هیچ سرمایهداری پول خود را در جایی که ناآرامی و خطر هست مستقر نمیکند. پول در جایی مستقر میشود که امنیت و آرامش وجود داشته باشد.
پزشکیان با اشاره به تأثیر شرایط امنیتی و جنگی بر شاخصهای اقتصادی، تصریح کرد: در نتیجه در وضعیتی که قرار گرفتهایم، مشکلات وجود خواهد داشت. جنگی که به وجود آمد، آنها برنامهریزی کرده بودند که ایران نابود شود. با توجه به ناترازیهایی که در کشور وجود داشت، بنا بر این بود که با یک حمله، ایران را ساقط کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه محاسبات دشمن بر مبنای ایجاد فروپاشی و شکاف داخلی استوار بوده است، افزود: این نقشهای نیست که مثلاً با بودن ما طراحی شده باشد. علت اینکه آنها این کارها را انجام میدهند، این است که همه محاسباتشان این بود که اگر حمله کنند، ایران تکهتکه میشود؛ اما این اتفاق نیفتاد.
پزشکیان، انسجام اجتماعی و حضور مردم را از عوامل مهم ناکام ماندن این محاسبات دانست و گفت: این به خاطر انسجامی بود که به وجود آمد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه میزان اقبال عمومی، یک واقعیت قابل سنجش و مبتنی بر داده است، اظهار کرد: کسانی که مدعیاند اینها میتوانستند این کار را انجام دهند، خب درصدی که مردم اقبال دارند، معلوم بود چقدر است. این دیگر عدد و رقم است و دعوا ندارد.
تا آخر پای تصمیم رهبری میایستیم
پزشکیان درباره تصمیمگیری در حوزه جنگ و صلح نیز با تأکید بر جایگاه فرماندهی و ساختار قانونی تصمیمگیری، گفت: اینکه ما بجنگیم یا نه، بهتر از من و شما، فرماندهان جنگ میدانند. آنها قدرت خودشان را میدانند. رهبری تصمیم میگیرد و هر تصمیمی ایشان بگیرد، ما تا آخر ایستادهایم.
رئیس جمهور با تصریح بر اینکه مسئولیت تصمیمگیری درباره جنگ در حوزه وظایف اجرایی دولت تعریف نمیشود، افزود: تکلیف جنگ با دولت نیست؛ هم در قانون با دولت نیست و هم در ادامه با دولت نیست. دولت جایی است که باید تدارکات را فراهم کند.
پزشکیان با اشاره به الزامات برنامهریزی عملیاتی در شرایط جنگی، اظهار کرد: هیچکس برنامه نمیگذارد که مثلاً از یک کوه بالا برود، بدون اینکه بداند این کوه چند روز در راه است، در این مسیر چه چیزهایی باید داشته باشد و چگونه باید پشتیبانی شود. وقتی تصمیم میگیرید کاری انجام دهید، باید بدانید چگونه میخواهید آن کار را انجام دهید.
رئیسجمهور با تأکید بر آمادگی خود و دولت برای تحمل هزینههای دفاع از کشور، اظهار کرد: ما تا پای جان ایستادهایم. شهادت شیرینترین چیزی است که الان بنده آرزویش را دارم. از جنگیدن و ماندن نمیترسم؛ نهتنها نمیترسم، بلکه خیلی وقتها با این کار خودمان را در معرض خطر قرار میدهیم. من که نمیتوانم مثلاً خودم را از کار کنار بکشم، جلسه نگذارم و پیگیری نکنم. حالا ممکن است یک روز ما را ترور کنند؛ خب، بکنند.
پزشکیان با اشاره به استمرار فعالیت دولت حتی در شرایط دشوار امنیتی، تصریح کرد: مملکت در این وضعیت که مثلاً جلسات را نمیشد گذاشت، ما هر روز سر کار خودمان بودیم و دنبال کارمان بودیم. به این سادگی اداره نشده که شما تصور کنید اینگونه بوده است.
رئیسجمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص برنامه دولت برای برداشتن سایه تحریم و مقابله با کسانی که در قالب های مختلف از وضعیت تحریم کاسبی میکنند ، اظهار داشت: ما با این پیمانی که بسته بودیم و توافقی که انجام شده بود، قرار بود تحریمها را بردارند و بخشی از آنها را برداشتند. اما صهیونیستها هم نمیخواهند کشور ما آرام باشد، وحدت داشته باشد و انسجام داشته باشد.از سو دیگر نمیشود شعار بدهیم که میجنگیم، اما فردا در بازار همهچیز هم باشد و گرانی هم نباشد.
پزشکیان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری آخرین خبردرباره نگرانی و دغدغه مردم درباره آینده قیمت بنزین و تصمیم دولت در این زمینه، با اشاره به موضوع تأمین بنزین و سایر حاملهای انرژی، آن را در چارچوب سیاستهای دولت در حوزه عدالت و مدیریت منابع مورد توجه قرار داد و با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم مهم اقتصادی و اصلاحی باید با اطلاعرسانی و همراهی مردم انجام شود، خاطرنشان کرد: ما و شما باید بنشینیم و با هم همدل شویم. اگر روند ادامه پیدا کرد، چگونه باید این کمبودها و این روند را مدیریت کنیم؟ باید بپذیریم که اگر این اتفاق افتاد و نتوانستیم تولید کنیم و نتوانستیم بخریم، بالاخره باید مدیریت کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه منابع و مصارف در شرایط جنگی، گفت: در این روند، بنزین، برق، گاز و آب، مدیریت منابع و مدیریت هزینهها، از جمله مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت کاهش هزینههای دولت در شرایط جنگی، اظهار کرد: ما در دولت باید هزینههایمان را کم کنیم. هر مدیری نتواند هزینه خودش را کم کند، باید به او نمره منفی بدهیم؛ برای اینکه من نمیتوانم در جنگ هزینه خودم را بالا ببرم، باید آن را کم کنم.
همه دستگاهها باید هزینههای خود را کاهش دهند
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاههای اجرایی در مدیریت منابع، افزود: همه باید هزینههایشان را کم کنند و تا جایی که ممکن است، به کسانی که در خط مقدم میجنگند، پشتیبانی و کمک کنیم. این چیزی است که باید انجام دهیم اگر میخواهیم با قدرت بمانیم.
پزشکیان با انتقاد از ناسازگاری میان الگوی مصرف و الزامات حکمرانی در شرایط جنگی، تصریح کرد: اگر من همانطور خرج کنم، آن یکی آنطور خرج کند و این یکی آنطور مصرف کند و از طرف دیگر بگوییم میجنگیم، این معادله را من جایی ندیدهام که چگونه ممکن می شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مدیریت شرایط موجود نیازمند تصمیمات مستمر و هماهنگ در حوزههای مختلف است، خاطرنشان کرد: در نتیجه، روند گفتوگو و تصمیمگیری در حال انجام است؛ مدیریت بنزین، مدیریت گاز، مدیریت برق، مدیریت آب، مدیریت منابع و مدیریت هزینهها، به هر حال همه اینها مسائلی است که باید در این شرایط مدیریت شود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت مقایسه منصفانه شرایط اقتصادی کشور با سایر کشورها، بهویژه در حوزه تورم و افزایش قیمتها، گفت: وقتی عدهای از رسانهها مینشینند و میگویند در فلان کشور فلان چیز گران شده و فلان چیز اینگونه شده، اگر مقایسه میکنید، دو طرف را با هم مقایسه کنید. بالاخره آنجا هم گران شده است؛ در آمریکا، در اروپا، گرانی بوده است.
پزشکیان با بیان اینکه شرایط جنگی بهطور طبیعی با محدودیت، کاهش منابع و افزایش هزینهها همراه است، تصریح کرد: وقتی میجنگیم، به هر حال کمبود پیدا میکنیم. ما خودمان را برای هرگونه سختی که در این مسیر وجود دارد آماده میکنیم.
رئیسجمهور در ادامه، گفتوگوی شفاف با مردم را یکی از الزامات حکمرانی در شرایط بحران دانست و اظهار کرد: اگر واقعیتها را با مردم در میان بگذاریم و درباره آنها گفتوگو کنیم، هرچه مردم بگویند، ما همان کار را میکنیم. ما با مردم هستیم. ما آمدهایم برای مردم نوکری کنیم؛ ما نیامدهایم ریاست کنیم.
پزشکیان در با تأکید بر نگاه خود به مسئولیت عمومی و جایگاه مردم در نظام حکمرانی، خاطرنشان کرد: این را صادقانه میگویم؛ بنده خودم را از هیچکدام از این مردم بالاتر و بلندتر حساب نکردهام. در هیچکدام از این مسائل. ما همه ایرانی هستیم، عزت و سربلندی کشورمان را میخواهیم و تا پای جان هم ایستادهایم و خواهیم ایستاد.
رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه صبح نو در خصوص ارزیابی رئیس جمهور از میزان و شکل همگرایی احزاب و دسته های سیاسی در طول یکسال اخیر و فضای جنگ ، با قدردانی از احزاب، جریانهای سیاسی و مجموعههای اجتماعی که در شرایط دشوار کنونی در تقویت وحدت و انسجام ملی نقشآفرینی کردهاند، اظهار داشت: همین که امروز انسجام وجود دارد و مردم، علیرغم تمام مشکلاتی که وجود دارد، تابآوری میکنند و دنیا از این وضعیت تعجب میکند، باید از همه تشکر کرد.
پزشکیان با اشاره به ضرورت پرهیز از رفتارها و مواضعی که میتواند به انسجام اجتماعی آسیب بزند، افزود: ممکن است فردی یا چند نفر باشند که گاهی، به قول پزشکان، دچار یک آریتمی شوند و پیامهای تفرقهبرانگیز از آنها بیرون بیاید؛ اما من باید از همه این عزیزان، احزاب و جریانهای مختلف که در ایجاد وحدت، انسجام و همدلی مؤثر بودهاند، قدردانی کنم.
رئیسجمهور با تبیین اهمیت مسئولیتپذیری جریانهای سیاسی در مدیریت افکار عمومی و حفظ ثبات اجتماعی، تصریح کرد: کافی بود هر کدام از اینها ساز مخالف بزنند و عدهای را در کشور در مقابل این اقدامات قرار دهند. همین حرفهایی که امروز درباره سختیها و گرانیها گفته میشود، میتوانست بزرگنمایی شود و مردم را به اعتراض وادار کند؛ اما همراهی و همدلی این جریانها قابل تقدیر است و امیدوارم این وحدت و انسجام همچنان ادامه پیدا کند.
اداره کشور در بحران با همدلی ممکن شد
پزشکیان با اشاره به استمرار گفتوگو و تعامل دولت با احزاب و گروههای اجتماعی، اظهار کرد: هفته گذشته جلسهای با احزاب داشتیم و این هفته نیز مجدداً با احزاب جلسه خواهیم داشت. البته تنها با احزاب جلسه نمیگذاریم؛ برای ایجاد وحدت و تقویت ارتباط اجتماعی، با صنوف، اتاقهای مختلف، مساجد محلهمحور، هلالاحمر، آموزش و پرورش و انجمنهای خانه و مدرسه نیز در حال برقراری ارتباط هستیم.
رئیس جمهور هدف دولت از این مجموعه تعاملات را ایجاد سازوکار ارتباط مستمر میان حاکمیت و جامعه دانست و افزود: تلاش میکنیم با همه نهادهایی که مردمی هستند و میتوان با آنها ارتباط برقرار کرد، ارتباط داشته باشیم؛ هم دغدغههای آنها را بشنویم و هم آنها دغدغههای ما را بدانند تا بتوانیم با یکدیگر همدلی و همراهی کنیم.
پزشکیان با تشریح شرایط ویژه مدیریت کشور در وضعیت بحران و جنگ، اظهار کرد: تلاش میکنیم هماهنگیهای لازم در سیستم به وجود بیاید و روند امور را پیگیری کنیم. شرایط سختی است و واقعاً بسیاری از این روندها تحت تأثیر وضعیت موجود قرار گرفتهاند.
رئیس جمهور ادامه داد: همین که اکنون، در این وضعیت و این بحران، کشور در حال اداره شدن است، جز با همدلی و همراهی قوا، نیروهای امنیتی و نظامی و هدایت رهبر عزیزمان امکانپذیر نبود.
پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو جوان در خصوص برنامه دولت برای اشتغالزایی و حمایت از جوانان در دوره پسا جنگ ، با تأکید بر اینکه در کنار الزامات امنیتی و دفاعی، مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم همچنان در کانون توجه دولت قرار دارد، اظهار کرد: یکی از دغدغههایی که دارم و بارها نیز در جلساتی که با مسئولان رده بالا داشتهایم گفتهام، وضعیت اشتغال جوانان، معیشت مردم، مسکن و زندگی مردم است.
رئیس جمهوربا تشریح چرایی تلاش دولت برای استفاده همزمان از ظرفیت دیپلماسی و توان دفاعی کشور، گفت: علت اینکه گاهی تلاش میکنیم با گفتوگو هم حق خودمان را با قدرت بگیریم و هم بتوانیم سایه جنگ را حذف کنیم، این است که بتوانیم در امنیت، مشکلات خودمان را حل کنیم.
پزشکیان با اشاره به آثار اقتصادی حملات به زیرساختها، کارخانهها و مراکز تولیدی، خاطرنشان کرد: کارخانههایی که مورد حمله واقع شدند، نیروهایی که بیکار شدند و خسارتهایی که وارد شده است، وقتی کنار هم قرار میگیرد، ابعاد مسئله مشخص میشود. بعد ممکن است کسی بیاید و بگوید شما قبلا چیز دیگری میگفتید، چرا اینگونه شد؟ خب، حمله کردند و این اتفاق افتاد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه وضعیت اشتغال جوانان یکی از مهمترین دغدغههای شخصی و مدیریتی اوست، اظهار کرد: بنده بیشترین نگرانیام اشتغال جوانان است.
پزشکیان با اشاره به ارتباط مستقیم خود با مردم در مقاطع مختلف و مشاهده مطالبات و دغدغههای نسل جوان، افزود: جوانان را در این مدت که در میان مردم بودیم در میان مردم دیدیم؛ در پارک، خیابان و هر جایی که بگویید. وقتی آنها را میدیدم، احساس میکردم ما خیلی قصور کردهایم.
رئیس جمهور با تأکید بر جایگاه سرمایه انسانی در فرآیند توسعه کشور، تصریح کرد: اینها سرمایههای بزرگ کشور هستند. حتی زمانی که وزیر بودم، اعتقادم این بود که جوانان، دانشآموزان و دانشجویان سرمایههای ما هستند. کارخانهها و دستگاهها سرمایه نیستند؛ انسانها سرمایهاند.
پزشکیان همچنین تاکید کرد که مسئولان باید خود را در قبال آینده نسل جوان و فرصتهای از دسترفته پاسخگو بدانند.
رئیس جمهور در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگار ورزش ۳ درباره وضعیت ورزشگاه های آسیب دیده از جنگ و اقدامات دولت در این حوزه، گفت: برغم محدودیت منایع مالی اما دولت در تلاش است ورزشگاهها را بازسازی کند و برخی از آنها پیشرفتهای بالایی داشته اند .
پزشکیان با تشریح رویکرد دولت در اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختی، تأکید کرد: پروژه های دولت در حال پیگیری است اما بیش از هر چیز با مشارکت مردم و با استفاده از ظرفیتهای اجتماعی در حال انجام است.
رئیسجمهور با اشاره به نهضت توسعه و ساخت مدارس، اظهار کرد: ما اکنون بیش از هفت هزار مدرسه را برای ساخت و تجهیز هدفگذاری کرده ایم . سال گذشته و امسال حدود سه هزار و پانصد مدرسه ساخته شده است. از این هفت هزار مدرسه نیز، حدود دو هزار مدرسه قرار است در هفته دولت، افتتاح شود.
مشارکت مردم راه حل مشکلات کشور است
پزشکیان با تأکید بر نقش خیرین و مشارکت عمومی در توسعه زیرساختهای آموزشی، افزود: این اقدامات با مشارکت مردم و مسئولیت خیرین انجام شده است. خیرین نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان و حتی بیش از این رقم برای مدرسهسازی کمک کردهاند و این رقم بسیار قابل توجه است.
رئیس جمهور مشارکت اجتماعی را یکی از ظرفیتهای اساسی برای حل مسائل کشور دانست و گفت: باور و اعتقاد ما این است که اگر مردم با ما و با حاکمیت همراه باشند، میتوانیم مشکلات را حل کنیم. خیرین مدرسهساز اکنون در حال کمک هستند و مردم نیز در این مسیر مشارکت میکنند. رسانههای ما متأسفانه گاهی این اقدامات را آنگونه که باید، برجسته نمیکنند.
پزشکیان با اشاره به نمونههایی از مشارکت داوطلبانه مردم در ساخت مدارس، اظهار داشت: در کردستان، خانمی که فرزندش فوت کرده بود و غرامت یا دیه فرزندش را برای ساخت مدرسه اختصاص داده بود. این افراد حتی خودشان خانه ندارند و مستأجر هستند، شغل آنچنانی و شرایط معیشتی مطلوبی ندارند، اما پول خود را برای ساخت مدرسه آوردهاند.در ایلام، دانشآموزان یک مدرسه آمده بودند و پولهای خود را جمع کرده بودند و برای آموزش هزینه کرده بودند.در یک روستای باصفا، فردی برای ساخت مدرسه اقدام کرده بود. اهالی روستا را جمع کرده بود و مردان روستا گفته بودند این کار وظیفه دولت است. اما خانمهای روستا آمده بودند و گفته بودند ما خودمان مدرسه را میسازیم که البته بعدا با مشارکت همه مدرسه ساخته شد که انسان از این میزان مشارکت و همراهی مردم واقعاً تحت تأثیر قرار میگرفت.در مشهد نیز نهضتی به نام «با من» راه انداخته بودند؛ یکی میگفت آجرش با من، دیگری میگفت شیشهاش با من، دیگری میگفت درش با من، بنا با من، برق با من. یعنی هر کس هر کاری که میتوانست، بر عهده میگرفت.برای ۷۲۰ مدرسه به این شکل برنامهریزی کرده بودند و کار را آغاز کردند و مردم وارد میدان شدند. خیری آمده بود که ۱۰۰ مدرسه ساخته بود. به او گفته بودند شما تا حالا بهتنهایی ۱۰۰ مدرسه ساختهای؛ حالا میخواهیم ۱۰۰ نفر هر کدام یک مدرسه بسازند. این یعنی یک نهضت شکل گرفته است.
رئیسجمهور با تأکید بر عزم دولت برای استمرار توسعه زیرساختهای آموزشی، تصریح کرد: ما مصمم هستیم، به حول و قوه الهی، علیرغم این جنگ و وضعیت اقتصادی، نهتنها ساخت مدرسه را ادامه دهیم، بلکه تجهیز مدارس را نیز دنبال کنیم.
پزشکیان با بیان اینکه عدالت آموزشی صرفاً به ساخت فضای فیزیکی محدود نمیشود، افزود: موضوع فقط ساخت ساختمان نیست؛ باید ببینیم چه ابزارهای آموزشی باید در مدرسه قرار دهیم. اتاقهای مهارتی، اتاقهای نرمافزاری، اتاقهای کاری و اینکه در حوزه هوش مصنوعی چه باید انجام دهیم، همه اینها را نیز باید تجهیز کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح روشهای آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، اظهار داشت: همزمان با این اقدامات، با معلمان نیز جلسه میگذاریم تا روش آموزش را اصلاح کنیم. امروز در دنیا دیگر آموزش به این شکل انجام نمیشود و ما در حال کار هستیم تا معلمان ما نیز بتوانند در رابطه با روشهای نوین آموزش و نحوه تعلیم و تربیت بهروز شوند.
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