روایت صحیح اخبار، رسالت مهم خبرنگاران در جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن محمدی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با تبریک این مناسبت به اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران در جهاد تبیین و جریان روشنگری جامعه نقش مهمی بر عهده دارند و مقام معظم رهبری نیز جهاد تبیین را فریضهای فوری و واجب دانستهاند.
وی با بیان اینکه روایت صحیح خبر میتواند به جامعه امید ببخشد، افزود: خبرنگاران با اطلاعرسانی دقیق و صحیح میتوانند واقعیتها را برای مردم تبیین کنند و در برابر شایعات و اخبار نادرست، نقش مؤثری در حفظ آرامش و امید جامعه داشته باشند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس با اشاره به قدمت خبرنگاری در تاریخ بشر گفت: اگر به تاریخ نگاه کنیم، بخش زیادی از وقایع مهم تاریخی از طریق روایت و ثبت اخبار به نسلهای بعد منتقل شده است و این نشان میدهد که خبرنگاری و ثبت وقایع از گذشته جایگاه مهمی در زندگی انسان داشته است.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به واقعه عاشورا افزود: در ماجرای کربلا نیز روایت صحیح وقایع اهمیت بسیار زیادی داشت. به همین دلیل امام حسین(ع) از حضرت عباس(ع) خواستند از دشمن مهلت بگیرد تا جنگ به روز بعد موکول شود؛ چراکه اگر جنگ در شب اتفاق میافتاد، بسیاری از وقایع و جزئیات آن قابل ثبت و روایت نبود.
وی ادامه داد: در کربلا افرادی حضور داشتند که وقایع را مشاهده و روایت کردند و همین روایتها موجب شد حقیقت آنچه در عاشورا رخ داد، به نسلهای بعد منتقل شود. بنابراین مسئله روایت درست و دقیق، اهمیت بسیار زیادی دارد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با استناد به آیات قرآن کریم گفت: در سوره زمر خداوند میفرماید «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»؛ یعنی بندگان خدا کسانی هستند که سخنان مختلف را میشنوند و بهترین آن را انتخاب میکنند.
حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: در فضای امروز که اخبار و مطالب مختلف از طریق فضای مجازی منتشر میشود، خبرنگار باید بتواند در میان انبوه اطلاعات و شایعات، روایت صحیح و بهترین خبر را پیدا کند و آن را به جامعه منتقل کند؛ چراکه انتشار اخبار نادرست میتواند موجب ناامیدی مردم شود.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی صحت اخبار پیش از انتشار گفت: اگر خبری به دست خبرنگار رسید که منبع آن مشخص نیست، باید درباره صحت و سقم آن تحقیق و بررسی لازم انجام شود. در حوزه خبر باید به دنبال مطلبی بود که احتمال صدق و صحت آن وجود داشته باشد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به مسئولیت اخلاقی و حرفهای خبرنگاران اظهار کرد: هر حرفی را نمیتوان بیان کرد و انسان باید نسبت به سخنی که بر زبان میآورد، علم و اطمینان داشته باشد.
حجت الاسلام محمدی در پایان با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، شهدای خبرنگار و شهدای فراجا، بر ضرورت تداوم مسیر روشنگری و روایت صحیح وقایع تأکید کرد.
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