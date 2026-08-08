انیمیشن «یارپ» وارد فاز تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «یارپ» پروژهای انیمیشنی در ژانر فانتزی است که مراحل توسعه، طراحی و پیشتولید آن از یک سال پیش آغاز شده بود و اکنون با تکمیل این مرحله، وارد فرآیند تولید شده است.
کارگردانی این پروژه بر عهده سجاد قلیزاده است و محمد قربانی نویسندگی آن را بر عهده دارد.
«یارپ» بهعنوان یکی از پروژههای تازه مهوا، با تمرکز بر خلق یک جهان فانتزی و بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی این مجموعه، مسیر ساخت خود را آغاز کرده است. اطلاعات تکمیلی درباره داستان، عوامل هنری و فنی و همچنین نخستین تصاویر رسمی این پروژه، در مراحل بعدی منتشر خواهد شد.
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