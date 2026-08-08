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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

انیمیشن «یارپ» وارد فاز تولید شد

انیمیشن «یارپ» وارد فاز تولید شد

با پایان مرحله پیش‌تولید انیمیشن «یارپ» وارد فاز تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «یارپ» پروژه‌ای انیمیشنی در ژانر فانتزی است که مراحل توسعه، طراحی و پیش‌تولید آن از یک سال پیش آغاز شده بود و اکنون با تکمیل این مرحله، وارد فرآیند تولید شده است.

کارگردانی این پروژه بر عهده سجاد قلی‌زاده است و محمد قربانی نویسندگی آن را بر عهده دارد.

«یارپ» به‌عنوان یکی از پروژه‌های تازه مهوا، با تمرکز بر خلق یک جهان فانتزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه، مسیر ساخت خود را آغاز کرده است. اطلاعات تکمیلی درباره داستان، عوامل هنری و فنی و همچنین نخستین تصاویر رسمی این پروژه، در مراحل بعدی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6911115

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