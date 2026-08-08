به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، ثبتنام سومین دوره رویداد بینالمللی المپیک فناوری ۲۰۲۶ (Tech Olympics ۲۰۲۶) بهصورت رسمی آغاز شد.
این رویداد در دو دوره گذشته به یکی از مهمترین رقابتهای مهارتی و فناورانه کشور تبدیل شده و امسال با ساختاری گستردهتر، آموزشهای تخصصیتر و لیگهای جدید برگزار خواهد شد.
سجاد عباسی فشمی، دبیر سومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۶، با اشاره به جایگاه این رویداد گفت: المپیک فناوری امروز تنها یک مسابقه نیست، بلکه بستری برای آموزش، رقابت و شبکهسازی میان استعدادهای برتر کشور است. تلاش کردهایم در دوره جدید، مسیر رشد شرکتکنندگان را حرفهایتر طراحی کنیم تا علاوه بر رقابت، فرصت ورود مؤثر به زیستبوم فناوری و بازار کار نیز برای آنها فراهم شود.
وی افزود: در سومین دوره، ساختار رقابتها تخصصیتر شده و آموزشهای پیش از مسابقه با مشارکت منتورها و متخصصان صنعت برگزار میشود تا شرکتکنندگان با آمادگی بیشتری وارد مراحل اصلی رقابت شوند.
دبیر المپیک فناوری ۲۰۲۶گفت: رقابتهای امسال در شش حوزه برنامهنویسی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، امنیت سایبری، پهپاد و نبرد رباتها برگزار خواهد شد. همچنین در پاسخ به نیازهای روز صنعت، لیگهای جدیدی شامل گلخانه هوشمند در بخش اینترنت اشیا، DevOps در بخش برنامهنویسی و پرواز FPV در بخش پهپاد به این دوره افزوده شده است؛ لیگهایی که با هدف توسعه مهارتهای عملی و افزایش ارتباط میان آموزش و نیازهای واقعی بازار طراحی شدهاند.
عباسی فشمی با تأکید بر نقش آموزش در موفقیت شرکتکنندگان اظهار داشت: آموزشهای این دوره کاملاً کاربردی و پروژهمحور طراحی شدهاند تا شرکتکنندگان علاوه بر ارتقای دانش تخصصی، آمادگی لازم برای حضور در فضای حرفهای فناوری را نیز به دست آورند.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ثبتنام از ۷ خردادماه آغاز شده، رقابتهای مقدماتی در شهریورماه برگزار میشود و برگزیدگان از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مرحله نهایی که به میزبانی پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد، برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت میپردازند.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: فینال المپیک فناوری ۲۰۲۶ علاوه بر رقابت میان برترین استعدادهای کشور، فرصتی ارزشمند برای تعامل با شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاران، استارتاپها و بازیگران اصلی زیستبوم فناوری خواهد بود.
بر اساس این گزارش، علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی المپیک فناوری به نشانی www.olympics.tech مراجعه کنند.
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