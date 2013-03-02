برپایی نمایشگاه عکس در 12 هزار و ششصد و سومین روز ربودن امام موسی صدر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه "هلیوپولیس – شهر خورشید " که مجموعه 40 عکس از آثار معصومه جوادی‌نسب درباره تاریخی‌ترین نقطه جهان است، برای نخستین‌بار نگاهی تاریخی، فرهنگی و تمدنی به لبنان دارد و در آن نقطه‌ای از منازل حرکت کاروان کربلا به نام منزل "بعلبک" شناسایی شده است. تاکنون این منطقه بیشتر مورد توجه عکاسان نشنال جغرافیا و توریست‌های حرفه‌ای اروپایی بوده که این عکاس ایرانی توانسته است روایت‌هایی از مهمترین نقاط تاریخی شهرهای بعلبک و بیبلوس در لبنان را به تصویر بکشد.

مهدی فیروزان، مدیرعامل شهر کتاب‌های کشور به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه عکس‌های معصومه جوادی‌نسب از شهر هلیوپولیس (بعلبک) لبنان عرضه‌کننده مفاهیم تمدنی انسانی و اسلامی است و او به‌صورت خودجوش با همت خود این کار را به انجام رسانده است. این نقطه از لبنان گویای لایه‌های مختلف تمدن جهان است که شناسایی آن برای ما از جهات مختلف ضرورت دارد.





همزیستی فرهنگ‌ها و گفتگوی ادیان از جمله پیام‌های امام موسی صدر است که در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته است. مراسم افتتاحیه در موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی، برادران مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 74، برگزار خواهد شد.



این نمایشگاه با مشارکت فرهنگستان هنر (موزه هنرهای معاصر فلسطین) و مدیریت منطقه 2 سازمان فرهنگی هنری شهرداری از 14 اسفند تا 29 فروردین 92 دایر خواهد بود.



"بعلبک" تاریخی‌ترین نقطه جهان، شهری متعلق به دوران نوسنگی و سرزمین اسرارآمیزی است که رومیان سه معبد بزرگ جهان ونوس، ژوپیتر و باخوس را در آن ساختند. این شهر همچنین محل عبور کاروان اسرای کربلا نیز بوده و حضرت "خوله "دختر امام حسین در آنجا به شهادت رسید و مزار وی نیز در این شهر است. بعلبک شهری است که ماجرای دیدار راهب مسیحی با سر امام حسین(ع) در آن اتفاق افتاد، شهری که به نام "هلیوپولیس" (شهر خورشید) نام گرفته است. بیبلوس نخستین شهر مسکونی و بازرگانی جهان و شهری که از عصر نوسنگی پیوسته مسکونی بوده است با قدمت 7 هزار سال پیش از میلاد که مهمترین اتفاقات بشر در آن رقم خورده است، سرزمین قوم فینیقی‌ها که خط را ابداع کردند نیز بوده است.