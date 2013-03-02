نصب بیلبورد بر بام های مشهد ممنوع شد/ لزوم مشارکت در زیباسازی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برلیانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بیلبوردها ایمنی لازم را ندارند و از زیبایی فضای شهر می کاهند.
وی با اشاره به مدیریت نصب و جاگذاری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی بیان کرد: تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز از سطح شهرجمع آوری می شوند.
وی یادآور شد: در سال 89 طرح جامع تبلیغات محیطی به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید و نقاطی که حجم بالای تردد را داشتند برای نصب تلویزیون شهری معرفی شدند.
برلیانی اعلام کرد: 21 نقطه در شهر برای نصب تلویزیون تاییدیه گرفته اند و طبق مصوبه طرح جامع تلویزیونهای شهری، ارتفاع پایه از 6 تا 12 متر و ابعاد آنها از 24 تا 86 متر مربع اعلام شده است.
وی بیان کرد: با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری تابلوهای غیرمجاز جمعآوری می شوند.
برلیانی با تاکید بر ساماندهی مبلمان شهری گفت: از مهمترین فعالیتهای دانش طراحی شهری ارتقای فضاهای شهری و ساماندهی مبلمان شهری است.
وی با تاکید بر لزوم مشارکت سازمانها و مردم در ساختن شهری زیبا افزود: تبلیغات محیطی در سیمای بصری شهر تاثیر گذار است و ایجاد فضاهای زیبای شهری و ساختارهای متناسب در سلامت روان شهروندان موثر است.
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