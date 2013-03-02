87.5 درصد کشفیات مواد مخدر جهان در ایران صورت می گیرد/ صرف 700 میلیون دلار برای انسداد مرزهای شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمنان از راه های مختلفی در پی ضربه زدن به کشور هستند و یکی از این راه ها آلوده کردن جوانان به مواد مخدر و گرفتار شدن آنها در دام اعتیاد است.

وی با اشاره به اینکه بنا به اعلام سازمان ملل متحد 87.5 کشفیات درصد مواد مخدر جهان در ایران صورت می گیرد، افزود: در این راه نیروی انتظامی دلاورمردانه با سوداگران مرگ مبارزه کرده و شهدای بسیاری را تقدیم نظام کرده است.

وزیر کشور با اشاره به همسایگی ایران با افغانستان گفت: این کشور بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است و قاچاقچیان سعی می کنند از مسیر ایران این مواد را به سایر نقاط جهان ارسال کنند.

وی با اشاره به تشدید نظارت ها در مرزها گفت: برای انسداد مرزهای شرقی و جلوگیری از عبور و مرور قاچاقچیان 700 میلیون دلار هزینه شده است.

وزیر کشور یادآور شد: استان کرمان نیز که در این مسیر قرار دارد از اثرات زیانبار این پدیده شوم دور نمانده و با نظارت ها و بازرسی های دقیق نیروی انتظامی استان کرمان این خطه نیز برای حضور قاچاقچیان ناامن شده است.

محمدنجار با اشاره به کشف محموله 32 تنی مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور، افزود: اقدامات خوبی در زمینه مبازره با مواد مخدر کشور صورت گرفته است که از آن جمله می توان به افتتاح مرکز درمان و کاهش آسیب ماده 16 قانون در کرمان اشاره کرد.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم که برای افرادی که در این مراکز سلامت خود را بازیافته اند براساس استعدادشان اشتغال ایجاد کنیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه پیشگیری همواره بهترین راه مقابله با همه معضلات است، ادامه داد: در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کنار برخورد با سران باندهای قاچاق باید به بحث درمان معتادین نیز توجه شود که شاهد پیشرفت های خوبی در این زمینه هستیم که می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

محمدنجار همچنین بر لزوم هوشیاری خامنواده ها تاکید کرد و افزود: باید جامعه نسبت به توطئه های دشمنان و آثار مخرب استفاده از مواد مخدر آگاه شود که این امر خود عامل مهمی برای جلوگیری از گرفتار شدن افراد در دام اعتیاد است.