  1. حوزه و دانشگاه
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

معاون دانشگاه اعلام کرد:

دلیل اصلی به تعویق افتادن طرح پرنیا/ دانشگاه الزهرا وظیفه خودش را انجام داد

دلیل اصلی به تعویق افتادن طرح پرنیا/ دانشگاه الزهرا وظیفه خودش را انجام داد

معاون فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) گفت: سه وزارت خانه علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد و کشور متولی طرح پرنیا هستند، و نمایشگاه این طرح پس از تصویب بودجه اصلی برگزار می شود.

دکتر مهناز امیرخوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه طرح پرنیا قرار است با همکاری سه وزارت خانه علوم تحقیقات و فناوری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود.

وی با بیان اینکه آنچه از نمایشگاه طرح پرنیا برعهده دانشگاه الزهرا (س) بود، محقق شده است، افزود: اکنون طرح پرنیا در پیچ و خم مسایل بودجه ای قرار دارد.

معاون فرهنگی دانشگاه الزهرا(س) یادآورشد: درحال حاضر تا بودجه اصلی این طرح و نمایشگاه مشخص نشود، کاری صورت نمی گیرد، چرا که متولیان راه اندازی نمایشگاه معتقدند تا مشخص شدن بودجه کاری انجام ندهند که به واسطه آن طرح نیمه کاره بماند.

به گزارش مهر، در حالی خبر توقف برگزاری طرح پرنیا تا تصویب بودجه اصلی آن اعلام می شود که به گفته حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزیر ارشاد قرار بود این طرح مهر ماه سال جاری حدود 6 ماه پیش در ۸ دانشگاه تهران و ۵ دانشگاه کشور برگزار شود.

بر اساس طرح پرنیا، قرار بود نمایشگاهی ایجاد شود تا دانشجویانی که علاقمند هستند از پوشش‌های جدید و جذاب دانشجویی استفاده کنند بتوانند با مراجعه به این نمایشگاه و با قیمت مناسب اقدام به تهیه این مدل‌ها کنند.

کد مطلب 2010264

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