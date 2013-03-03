انتقاد از وضعیت ارتباطات کشور/ صدور مجوز اشتباه برای خدمات رایتل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا شاه میرزایی امروز یکشنبه در همایش بین المللی مخابرات با اشاره به مشکلات عمده حوزه فضای مجازی کشور و وجود اختلاف نظرهای مختلف در این حوزه اظهار داشت: با توجه به زیر ساختهایی که پیش از این در این حوزه ایجاد شده است اختلاف نظرهای موجود به راحتی حل نخواهد شد و در این زمینه لازم است که تغییرات متعددی ایجاد شود.

وی با اشاره به سالگرد تاسیس شورای عای فضای مجازی کشور خاطر نشان کرد: از آنجایی که این شورای عالی فرابخش بوده و به هیچ دستگاهی وابستگی ندارد می تواند بدون تعصب روی یک بخش خاص عمل کرده و تغییرات اساسی و مدیریتی ایجاد کند. باید گفت شورای عالی فضای مجازی وابستگی به هیچ یک از سه قوه کشور ندارد و از آنجایی که فراتر از قوه ها کار می کند نگاهی ملی به حوزه فضای مجازی خواهد داشت.

شاه میرزایی با تاکید بر اینکه باید بخش های مختلف فضای مجازی کشور به کمک شورای عالی فضای مجازی آمده و مشکلات ساختاری این بخش را حل کنند، از آغاز فعالیت اپراتورهای خدمات چند رسانه ای در کشور (CDN) خبر داد و گفت: این اپراتورها حلقه واسط بین مباحث زیر ساختی و محتوایی هستند که اصول فعالیت آنها از چند روز گذشته ابلاغ شده و هم اکنون شرکتها می توانند درخواست دریافت مجوز در این بخش را از مرکز ملی فضای مجازی داشته باشند.

به گفته وی هم اکنون بیش از 50 درصد ترافیک ارتباطی دنیا از طریق اپراتورهای CDN مدیریت می شود و بر این اساس این اپراتورها می توانند مباحث محتوایی در حوزه خدمات چند رسانه ای را به راحتی در اختیار گیرند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به مشکلات قانونی در حوزه ارائه خدمات محتوایی در فضای مجازی کشور به مشکل پیش آمده در زمینه تماس تصویری اپراتور رایتل اشاره کرد و گفت: این مشکلات فقط مربوط به رایتل نمی شود و شرکتهای رقیب نباید ازاین مشکل به وجود آمده خوشحال شوند چراکه این مشکلات جنبه های زیر ساختی دارد و به دلیل آن است که قبل از بررسی زیر ساختهای مختلف به اشتباه مجوز برای ارائه این خدمات در کشور صادر شده است.

شاه میرزایی با تاکید بر اینکه در حوزه محتوایی فضای مجازی باید همفکری، همکاری و کارشناسی بیشتری صورت بگیرد، یاد آور شد: از آنجایی که شورای عالی فضای مجازی با حضور تمامی دستگاههای مرتبط در کشور تشکیل شده است هم اکنون نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این شورا حضور دارد و یکی از اعضای حقوقی این شورا به حساب می آید.

رئیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با اشاره به وضعیت فعلی ترانزیت ارتباطی ایران و نقاط تبادل اطلاعات در این حوزه خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی ها برای ارائه مجوز اپراتورهای IXP ( نقاط تبادل اطلاعات) انجام شود که تاکنون برنامه ریزی های شایسته ای در این زمینه صورت گرفته است برای مثال کشورهایی مانند افغانستان و آنگولا هم این اپراتور را دارند اما در کشور ما هیچ برنامه ریزی در این زمینه نشده است. درحوزه IP ترانزیت نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران رتبه خوبی را شاهد نیستیم و در حالی که قرار بود هاب ارتباطی منطقه و رتبه دو فناوری را داشته باشیم هم اکنون رتبه 7 را داریم و سرعت و میزان سرمایه گذاری کشورهای منطقه از ما بالاتر است. برای مثال ظرفیت پهنای باند اینترنت کشوری مانند ترکیه 1600 گیگا بیت است اما ما زیر 100 هستیم.

شاه میرزایی خاطر نشان کرد: دلیل انتقال مالکیت پهنای باند اینترنت از آمریکا به اروپا موقعیت جغرافیایی و استراتژیک کشورهای اروپایی که این ظرفیت در کشور ما نیز وجود دارد اما ما از موقعیت جغرافیایی کشورمان تاکنون به نحو مناسب استفاده نکرده ایم.