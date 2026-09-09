به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای معاونین استان و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سطح استان، اظهار کرد: تمامی کلاس‌های درس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود پوشش داده خواهد شد.

وی با قدردانی از بزرگ‌منشی معلمان استان، تصریح کرد: سال گذشته تعداد قابل توجهی از معلمان علی رغم داشتن شرایط انتقال پزشکی پذیرفتند که در استان بمانند و امسال نیز با وجود مشکلات رضایت دادند تا یک سال دیگر در منطقه خدمت کنند که این امر نشان دهنده اخلاق والای معلمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی پس از ابلاغ به ادارات در جلسه شورای معاونین و پروژه مهر بر اساس شرح وظایف کارگروه برنامه ریزی، ساماندهی و بهسازی منابع انسانی و انتخاب و انتصاب مدیران تشریح و تبیین شده است، بیان کرد: امیدواریم سال تحصیلی مطلوبی پیش رو داشته باشیم.