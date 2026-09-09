به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجتالاسلام والمسلمین سجاد نیکخو، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز، با حفظ سمت بهعنوان «رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان فارس» منصوب شد.
در این حکم با اشاره به شایستگی، دانش و تجارب ارزنده نیکخو، بر ضرورت تعامل و همافزایی میان دفاتر نهاد، دانشگاهها و مجموعههای فرهنگی استان در مسیر تحقق دانشگاه تراز انقلاب اسلامی تأکید شده است.
تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، امید به آینده و ارتقای فضای فرهنگی، اخلاقی و معنوی دانشگاههای استان، رصد و تحلیل وضعیت فرهنگی و دینی دانشگاهها و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی از جمله محورهای مورد تأکید در این حکم است.
همچنین تقویت همکاری میان دفاتر نهاد و مجموعههای دانشگاهی و فرهنگی استان و بهرهگیری از ظرفیت استادان، نخبگان، حوزههای علمیه، تشکلهای دانشجویی و دیگر مجموعههای فرهنگی و علمی فارس از دیگر مأموریتهای مورد تأکید برای رئیس جدید دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان فارس است.
در این حکم همچنین بر توسعه همافزایی میان حوزه و دانشگاه، حضور مؤثر در شوراها و مراجع تصمیمگیری آموزش عالی و توجه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی فاقد دفتر نهاد تأکید شده است.
ایجاد ارتباط مستمر و صمیمانه با رؤسای دانشگاهها، مسئولان دفاتر نهاد و دانشگاهیان و استفاده از ظرفیت هیئتهای اندیشهورز و صاحبنظران حوزه آموزش عالی استان برای تحقق مأموریتهای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نیز از دیگر تأکیدات مطرحشده در این حکم به شمار میرود.
در پایان این حکم، از تلاشها و زحمات حجتالاسلام والمسلمین حمید مقامی، رئیس پیشین دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان فارس، تقدیر شده است.
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