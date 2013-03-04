رونمایی از مجموعه شعر بازیگر «نفس عمیق»/ با ادبیات رویارویی تئاتری دارم

مریم پالیزبان بازیگر سینما و تئاتر و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: کتاب «خوابهای من هر روز صبح با دیدن تو تعبیر میشوند» به عنوان اولین مجموعه شعر من، تعدادی از شعرهایم را شامل میشود که از سال 78 به این سو منتشر شدهاند. البته تعداد شعرهایی که طی این سالها گفتهام، متفاوت بوده است. یعنی تعداد شعرها در سال 78 کم بود، ولی هرچه جلوتر میآییم، تعداد شعرهای سروده شده در هر سال بیشتر میشود.
وی درباره چگونگی سرایش شعرها گفت: بیشتر از اینکه درگیر موضوع باشم، درگیر اجرا میشوم. منظورم فرمالیست و نحوه فرمالیستی نیست، ولی در توضیح میتوانم بگویم با ادبیات برخوردی تئاتری دارم و دغدغهام اجرای تصویر است. به هیچ وجه دغدغه فرمالیستی ندارم که بخواهم با فرم شعر بازی کنم، بلکه دغدغهام، از گونه دیگری است که با ابعاد نمایش درگیر است. البته تصویر هم یک نوع اجراست، ولی به طور کامل این تعریف را تبیین نمیکند؛ چون تصویر متعلق به یک آن و لحظه است. در شعر هم سعی داریم یک لحظه را نشان بدهیم، اما آنچه در پی ایجاد آن بودهام، اتفاقی بوده که کسی را از یک نقطه بگیرد و به نقطه دیگری ببرد.
این بازیگر درباره طراحی کتاب مذکور گفت: هما دلبرای هم دوست گرافیستی است که برای هر شعر کتاب یک طرح کشیده است و برداشتهای خودش از اشعار را تصویرسازی کرده است. به نوعی میتوان گفت این مجموعه را باهم تولید کردهایم.
پالیزبان درباره دلیل انتشار اشعارش در قالب یک مجموعه گفت: طی سالهای گذشته چه زمانی که در ایران بودم و چه مدتی که خارج از کشور اقامت داشتم، دغدغه سرایش شعر را دنبال کردم و تولید داشتم. اما در این مدت دغدغه انتشار همه شعرها را در یک مجموعه و به صورت کنار هم نداشتم. زمانی که در کشور بودم با نشریاتی چون ماهریز همکاری داشتم و اشعارم به صورت تک شعر منتشر میشد. زمانی هم از طریق وبلاگم، شعرها را منتشر میکردم که امروز دیگر زیاد به روز نمیشود. اما امروز این دغدغه را داشتم که این شعرها کنار هم چاپ شوند. ولی دوست دارم پرونده یک دوره را ببندم و وارد یک دوره جدید شوم. بنابراین پرونده یک دورهام با انتشار این کتاب بسته میشود.
بازیگر فیلم نفس عمیق گفت: «خوابهای من هر روز صبح با دیدن تو تعبیر میشوند» شامل حدود 60 شعر سپید میشود که نشر بنگاه به تازگی آن را به چاپ رسانده است.
مراسم رونمایی از این کتاب روز جمعه 18 اسفند با حضور سراینده اثر و بهاره رضایی شاعر در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران به نشانی خيابان طالقانی، بعد از ايرانشهر، خيابان شهيد موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر برگزار میشود.
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