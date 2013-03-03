به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور علی عطشانی، کارگردان فیلم سه بعدی «آقای الف»، بابک محقق، مجری و طراح، سعید شرفی کیا، تهیه کننده و شاهین نجفی، بازیگر این فیلم سه بعدی و عزت الله علیزاده، مدیر عامل پشتیبانی تجهیزات سینمای ایران و معاون بازرگانی تولید بنیاد فارابی از ساعت 18 تا 20 در محل دانشسرای این نمایشگاه برگزار میشود.
فیلم سه بعدی «آقای الف» به عنوان نخستین اتفاق سه بعدی در سینمای ایران، چالشها و دغدغههای گوناگونی دارد که قرار است در نشست فناوریهای نوین در توسعه سینمای ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
بنا بر این گزارش، تفاوت فیلم سه بعدی با فیلمهای عادی، موانع پیش رو برای ساخت فیلمهای سه بعدی و بسترها و زمینههای لازم برای ادامه باکیفیتتر این فیلمها و همچنین راهکارهای برون رفت از این مشکلات، در این نشست بررسی میشود.
نخستین نمایشگاه نشریات تخصصی به همت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روز دوشنبه به مدت یک هفته در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن حجاب برگزار میشود.
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