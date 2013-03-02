  1. فرهنگ و ادب
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

بررسی راه‌های مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی در نمایشگاه نشریات تخصصی

بررسی راه‌های مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی در نمایشگاه نشریات تخصصی

راهکارهای مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی در قالب یک نشست علمی در حاشیه نخستین نمایشگاه نشریات تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی نمایشگاه نشریات تخصصی روز  چهارشنبه 16 اسفندماه، نشست علمی راهکارهای مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی با محور اصلی تغذیه و سلامت در محل دانشسرای این نمایشگاه برگزار می‌شود.

در این نشست که از ساعت 14 تا 16 برگزار می‌شود، کوروش جعفریان، متخصص تغذیه، اصغر محمدی‌فاضل، سردبیر فصلنامه محیط زیست و معاون سازمان حفاظت از محیط زیست و امیرعباس فتاح زاده، مدیر مسئول نشریه سلامت حضور دارند.

دکتر فاضل در این نشست درباره انواع آلودگی‌های زیست محیطی و ضرورت مقابله با این آلودگی‌ها صحبت خواهد کرد و دکتر جعفریان، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، ضرورت مسائل تغذیه‌ای را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

دکتر جعفریان که مدرک دکترای تغذیه و رژیم غذایی از دانشگاه تهران دارد، درباره ضرورت برگزاری این نشست علمی معتقد است: آلودگی‌های زیست محیطی و تاثیر آن بر روی سیستم گوارش، یک بحث پزشکی صرف نیست و در بسیاری از مواقع، شامل مسائل بالینی می‌شود.

وی ادامه داد: بنا بر این اصل، موضوع مهمی که مطرح می‌شود، پیشگیری از ورود آلاینده‌ها به بدن است و در مرحله دوم، پیگیری این مسئله است که اگر آلاینده‌ای به سیستم وارد شد، وارد خون نشود و اگر وارد خون شد، چه کار کنیم که به سرعت از بدن دفع شود.

این استاد دانشگاه، بحث آلایندگی‌های زیست محیطی و تاثیر آن بر سیستم گوارش را برای نشریات علمی پژوهشی و همچنین نشریات عمومی مفید ارزیابی کرد و گفت: بنا به نوع مخاطب، سطح و عمق مطالب این موضوع می‌تواند تغییر کند.

اولین نمایشگاه نشریات تخصصی از 14 اسفندماه به مدت یک هفته برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 2009355

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