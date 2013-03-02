به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشستهای تخصصی نمایشگاه نشریات تخصصی روز چهارشنبه 16 اسفندماه، نشست علمی راهکارهای مقابله با آلودگیهای زیستمحیطی با محور اصلی تغذیه و سلامت در محل دانشسرای این نمایشگاه برگزار میشود.
در این نشست که از ساعت 14 تا 16 برگزار میشود، کوروش جعفریان، متخصص تغذیه، اصغر محمدیفاضل، سردبیر فصلنامه محیط زیست و معاون سازمان حفاظت از محیط زیست و امیرعباس فتاح زاده، مدیر مسئول نشریه سلامت حضور دارند.
دکتر فاضل در این نشست درباره انواع آلودگیهای زیست محیطی و ضرورت مقابله با این آلودگیها صحبت خواهد کرد و دکتر جعفریان، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، ضرورت مسائل تغذیهای را مورد نقد و بررسی قرار میدهد.
دکتر جعفریان که مدرک دکترای تغذیه و رژیم غذایی از دانشگاه تهران دارد، درباره ضرورت برگزاری این نشست علمی معتقد است: آلودگیهای زیست محیطی و تاثیر آن بر روی سیستم گوارش، یک بحث پزشکی صرف نیست و در بسیاری از مواقع، شامل مسائل بالینی میشود.
وی ادامه داد: بنا بر این اصل، موضوع مهمی که مطرح میشود، پیشگیری از ورود آلایندهها به بدن است و در مرحله دوم، پیگیری این مسئله است که اگر آلایندهای به سیستم وارد شد، وارد خون نشود و اگر وارد خون شد، چه کار کنیم که به سرعت از بدن دفع شود.
این استاد دانشگاه، بحث آلایندگیهای زیست محیطی و تاثیر آن بر سیستم گوارش را برای نشریات علمی پژوهشی و همچنین نشریات عمومی مفید ارزیابی کرد و گفت: بنا به نوع مخاطب، سطح و عمق مطالب این موضوع میتواند تغییر کند.
اولین نمایشگاه نشریات تخصصی از 14 اسفندماه به مدت یک هفته برگزار میشود.
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