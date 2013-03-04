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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

یادمان شهدای محیط بان استان کردستان برگزار شد

یادمان شهدای محیط بان استان کردستان برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت دومین سالروز شهادت چهار تن از محیط بانان محیط زیست استان کردستان یادمان شهدای محیط بان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای محیط بان استان کردستان شامگاه یکشنبه با حضور استاندار کردستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر کل حفاظت محیط زیست و خانواده معزز شهدای محیط بان در سنندج برگزار شد.
 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در این مراسم گفت: تکریم خانواده های معظم شهدا که به عنوان ارزش های انقلاب اسلامی محسوب می شوند از سوی مسئولین لازم و ضروری است.
 
ناصح قادری اظهار داشت: شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی هستند و همه ما باید به عنوان ادامه دهنده راه آنها در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب باشیم.
 
وی افزود: شهید جاودانه ترین و مقدس ترین واژه انقلاب است و باید در حفظ جایگاه و شان خانواده های معظم شهدا تلاش بیشتری داشته باشیم.
 
مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: شرایط کار محیط بانان بسیار سخت است، چرا که همواره در مناطق صعب العبور در حال گشت زنی هستند و خطرات بسیاری را شبانه روز پشت سر می گذارند.
 
قادری ادامه داد: استاندارد جهانی در امر محیط بانی به ازای هر 10 هزار هکتار فعالیت دو کارشناس و چهار محیط بان است که این رقم در کشور 84 صدم درصد بوده و در استان کردستان دو دهم درصد است.
 
شهید به عنوان یک نمونه و سرمشق در جامعه حضوری همیشگی دارد
 
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز در این مراسم طی سخنانی به مقام و جایگاه شهدا اشاره کرد و گفت: شهادت یک حرکت آگاهانه است که مجاهد در راه خدا، برای استقرار یک اندیشه والای الهی و انسانی و گسترش ایمان و برقراری آرامش و صلح و دادگری، با بینایی و شعور آن را انتخاب می ‌کند.
 
محمد سلیمانی یادآور شد: شهادت، یک مسئولیت است که یک فرد بر دوش خود احساس می ‏کند و شهادت او مایه بقای یک ملت و پایداری ایمان و ارزش ‌های آنان می شود.
 
وی با اشاره به ضرورت ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه افزود: هر قدر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تقویت شود، در تثبیت و تعالی نظام اسلامی موثر است و آنچه کشور ما را پس از 34 سال به عنوان قدرت فرهنگی و نظامی پر ‌قدرت در عرصه های گوناگون مطرح کرده جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
 
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: راه بقای دین و ترویج ارزش های دینی در گرو ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
 
گفتنی است در سال 89 شهیدان محمود احمدی نژاد، کمال حسین پناهی، مسعود علیخانی و معمر مرغوبی چهار نفر از محیط بانان استان کردستان در هنگام گشت زنی در مناطق حفاظت شده محیط زیست توسط گروهک پژاک به شهادت رسیدند.
کد مطلب 2010887

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