یادمان شهدای محیط بان استان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای محیط بان استان کردستان شامگاه یکشنبه با حضور استاندار کردستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر کل حفاظت محیط زیست و خانواده معزز شهدای محیط بان در سنندج برگزار شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در این مراسم گفت: تکریم خانواده های معظم شهدا که به عنوان ارزش های انقلاب اسلامی محسوب می شوند از سوی مسئولین لازم و ضروری است.

ناصح قادری اظهار داشت: شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی هستند و همه ما باید به عنوان ادامه دهنده راه آنها در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب باشیم.

وی افزود: شهید جاودانه ترین و مقدس ترین واژه انقلاب است و باید در حفظ جایگاه و شان خانواده های معظم شهدا تلاش بیشتری داشته باشیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: شرایط کار محیط بانان بسیار سخت است، چرا که همواره در مناطق صعب العبور در حال گشت زنی هستند و خطرات بسیاری را شبانه روز پشت سر می گذارند.

قادری ادامه داد: استاندارد جهانی در امر محیط بانی به ازای هر 10 هزار هکتار فعالیت دو کارشناس و چهار محیط بان است که این رقم در کشور 84 صدم درصد بوده و در استان کردستان دو دهم درصد است.

شهید به عنوان یک نمونه و سرمشق در جامعه حضوری همیشگی دارد

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز در این مراسم طی سخنانی به مقام و جایگاه شهدا اشاره کرد و گفت: شهادت یک حرکت آگاهانه است که مجاهد در راه خدا، برای استقرار یک اندیشه والای الهی و انسانی و گسترش ایمان و برقراری آرامش و صلح و دادگری، با بینایی و شعور آن را انتخاب می ‌کند.

محمد سلیمانی یادآور شد: شهادت، یک مسئولیت است که یک فرد بر دوش خود احساس می ‏کند و شهادت او مایه بقای یک ملت و پایداری ایمان و ارزش ‌های آنان می شود.

وی با اشاره به ضرورت ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه افزود: هر قدر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تقویت شود، در تثبیت و تعالی نظام اسلامی موثر است و آنچه کشور ما را پس از 34 سال به عنوان قدرت فرهنگی و نظامی پر ‌قدرت در عرصه های گوناگون مطرح کرده جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: راه بقای دین و ترویج ارزش های دینی در گرو ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

گفتنی است در سال 89 شهیدان محمود احمدی نژاد، کمال حسین پناهی، مسعود علیخانی و معمر مرغوبی چهار نفر از محیط بانان استان کردستان در هنگام گشت زنی در مناطق حفاظت شده محیط زیست توسط گروهک پژاک به شهادت رسیدند.