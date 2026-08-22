به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۷۶۷ طرح عمرانی در هرمزگان بهره برداری و یا ساخت آنها آغاز میشود و هزینه اجرای این طرحها بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: این طرحها بیشتر در حوزه کشاورزی، بهداشت و درمان، خدماتی، آموزش و پرورش و صنایع است.
استاندار هرمزگان گفت: طرحهای مؤثر در تقویت زیرساختها، ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید، بهبود خدمات عمومی و ارتقای رفاه مردم باید در اولویت برنامههای توسعه استان قرار گیرد.
محمد آشوری همچنین بر توزیع عادلانه امکانات و منابع میان شهرستانهای هرمزگان تأکید کرد و افزود: نیازهای هر منطقه باید به صورت دقیق شناسایی و اعتبارات بر اساس اولویتهای واقعی و برای رفع مشکلات اساسی شهرستانها هزینه شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای دریایی، بندری، صنعتی، انرژی، کشاورزی، تجارت و گردشگری خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از این ظرفیتها میتواند زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را فراهم کند.
نظر شما