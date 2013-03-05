دومین باخت متوالی یاران دانیال داوری در بوندس لیگا دو

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های دویسبورگ و اینتراخت برانشویگ در هفته بیست و چهارم رقابت های بوندس لیگای‌2 آلمان در حالی برگزار شد که سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران از قبل اعلام کرده بود برای تماشای این دیدار به آلمان سفر خواهد کرد. تیم برانشویگ که دانیال داوری، دروازه‌بان دو رگه ایرانی - لهستانی را مثل همیشه درون دروازه خود داشت در این دیدار با یک گل شکست خورد. تک گل میزبان را "اکسلاگر" در دقیقه 62 به ثمر رساند تا برای دومین هفته متوالی تیم برانشویگ طعم شکست را بچشد.

اینتراخت برانشویگ که هفته گذشته نیز برابر مونیخ 1860 شکست خورده بود در پایان هفته بیست و چهارم رفابتهای بوندس لیگا 2 آلمان با 51 امتیاز در رده دوم جدول رده‌بندی قرار دارد و همچنان جزو مدعیان اصلی سقوط به بوندس لیگا است. هرتا‌برلین که این هفته با یک گل برابر دینامو درسدن شکست خورد با 52 امتیاز صدرنشین رقابتها است و کایزرسلاترن نیز با 40 امتیاز در مکان سوم جدول ایستاده است.