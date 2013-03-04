نمایشگاه عکس و تجهیزات کوهنوردی در دانشگاه پیام نور سقز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس و تجهیزات کوهنوردی از شامگاه یکشنبه در سقز آغاز به کار کرد و در آن حدود ۲۰۰ قطعه عکس مختلف از طبیعت زیبای منطقه، صعود و فعالیت های گروه کوهنوردی دانشگاه طی یک و نیم سال گذشته، تجهیزات و وسایل کوهنوردی و مجلات تخصصی به نمایش گذاشته شده است که با استقبال گسترده دانشجویان و اساتید همراه شده است.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که جمعی از مسئولین، پیشکسوتان و دانشجویان حضور داشتند، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز گفت: کشور ایران با داشتن کوه های سر به فلک کشیده از استعدادهای خدادادی برای ورزش کوهنوردی برخوردار است و امروزه ورزش کوهنوردی به عنوان یک ورزش با نشاط و پویا مورد توجه جوانان و اقشار مختلف جامعه است.

نادر پروین افزود: گروه کوهنوردی پیام نور یکی از فعالترین گروه های کوهنوردی در سقز است که صعود به کوه های مرتفع ایران از جمله دماوند و سبلان، برگزاری دوره های آموزشی کوهنوردی برای اعضا و علاقمندان، برگزاری نمایشگاه عکس و تجهیزات کوهنوردی از فعالیت های این گروه است.

در این نمایشگاه همچنین مجله "همنورد"، گاهنامه تخصصی این گروه عرضه می شود که در آن مطالب متنوعی از جمله گزارش فعالیت های کوهنوردی، نقش کوهنوردی در افزایش اعتماد به نفس، اخلاق کوهنوردی، رهبری و هوش هیجان در کوهنوردی، اثرات مثبت کوهنوردی بر بانوان، شن اسکی، آشنایی با کوهنوردان پیشکسوت، سنگ نوردی، نکات ایمنی و تجهیزات سفرهای کوهستانی دیده می شود که به سردبیری سلام اسلامی با همکاری رزگار فتاحی، مهران حقی، فرشته حقی، سامان ارسلانی، الیاس احمدیان و سامان دارایی، چاپ و منتشر شده است.

هادی رضایی سرپرست گروه کوهنوردی دانشگاه، هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی عموم مردم با ورزش کوهنوردی، توسعه ورزش کوهنوردی و فعالیت های فرهنگی و ورزشی در بین دانشجویان اعلام کرد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در دانشگاه پیام نور مرکز سقز برپا شده و بازدید برای عموم آزاد است.