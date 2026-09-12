برپایی ۳ غرفه جهاد تبیین در کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری

سجاد محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری از ۲۱ شهریورماه به مدت ۱۰ روز صحنه برپایی دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان است، اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در راستای رسالت خود ناظر بر جهاد تبیین، برپایی سه غرفه را در این کنگره در دستور کار قرار داده است.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مقدمات برپایی این سه غرفه انجام گرفته و روز شنبه هم‌زمان با افتتاحیه کنگره میزبان عموم مردم است، ادامه داد: این غرفه‌ها هم از حیث قالب و شکل و هم محتوا متفاوت و جدید است.

محمدی گفت: از حیث شکلی، این غرفه‌ها به شکل سازه‌های چوبی طراحی و ساخته شده که این سازه علاوه بر نمایش در ایام برپایی کنگره، بعد از این رویداد در سایر شهرستان‌ها نیز به مدت یک هفته در هر شهرستان مستقر می‌شود و مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه شرایط استفاده حداکثری مردم در سراسر استان از غرفه‌های اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فراهم می‌شود، گفت: محتوای این غرفه‌ها با رویکرد جهاد تبیین، در تمامی شهرستان‌ها به مخاطبان عرضه خواهد شد.

مسئول مرکز رسانه انقلاب اسلامی استان در خصوص محتواهای ارائه شده در این غرفه‌ها، اظهار کرد: یک پلت‌فرم محتوایی فاخر در راستای رسالت‌های سازمان تبلیغات اسلامی و همسو با اهداف کنگره شهدای استان طراحی و پیش‌بینی شده است که در ایام کنگره به مخاطبان عرضه می‌شود.

محمدی یادآور شد: این پلت‌فرم در قالب سه بعدی و با حضور یک ارائه دهنده میزبان مردم خواهد بود که مطالب و محتواهای متنوعی ناظر به جهاد تبیین، حجاب و عفاف، معرفی شهدا و فرهنگ شهادت و موضوعاتی از این دست را ارائه خواهد داد.