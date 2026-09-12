کالیفرنیا هوش مصنوعی را برای کاربران نوجوان محدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قوانین جدید شامل محدودیت هایی بر ویژگی های احتمالا اعتیادآور شبکه های اجتماعی و شیوه تعامل کاربران جوان با چت بات های هوش مصنوعی می شود.

کالیفرنیا محدودیت هایی بر شیوه تعامل نوجوانان با چت بات های هوش مصنوعی از جمله محدودیت زمانی را اجرا خواهد کرد. سازندگان چت بات ها ملزم به ایجاد منابع سلامت ذهنی، پروتکل های ایمنی برای زمانیکه افراد زیر سن قانونی از آسیب به خود حرف می کنند و ارسال نوتیفیکیشن برای والدین در صورتیکه فرزندشان تنظیمات ایمنی را خاموش می کند، هستند.

این ایالت اکنون شرکت های هوش مصنوعی را ملزم به انجام بررسی های ایمنی کودک مستقل و ارزیابی سالانه ریسک می کند. شرکت های مذکور تحت این قوانین اگر نتوانند قوانین جدید را اجرا کنند با مسئولیت حقوقی روبرو شوند. این درحالی است که نیوسام قبلا یک چهارچوب وسیع تر برای بررسی پیروی شرکت های هوش مصنوعی از قانون کالیفرنیا ایجاد کرده بود.

قانون کالیفرنیا شبکه های اجتماعی را از مجاز کردن کاربران زیر ۱۶ سال برای دسترسی به ویژگی های احتمالا اعتیاد آمیز منع کرده است. در تعریف این لایحه از «اعتیادآمیزبودن» موارد وسیعی از پخش خودکار ویدئوها تا ارسال نوتیفیکیشن تا فیدهایی حاوی محتوای مبتنی بر الگوریتم های شخصی سازشده، گنجانده شده اند.