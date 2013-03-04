به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح که شامگاه امروز دوشنبه پس از تساوی یک بر یک استقلال برابر صبا در سالن کنفرانس ورزشگاه یادگار امام قم با خبرنگاران گفتگو می کرد در واکنش به اعتراض خبرنگارانی که نسبت به عیبت قلعه نویی در نشست خبری گلایه می کردند گفت: اگر صلاح نمی دانید من هم می توانم محل نشست خبری را ترک کنم.

وی سپس به تحلیلش از این دیدار پرداخت و فگت: به نظر بازی فنی جذابی بود که خصوصا در نیمه دوم جذابیت های بیشتری داشت. صبایی ها فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتند و روی صحنه گل 15 پاس به یکدیگر دادند که نشان می دهد آنها از نظر فنی دارای بازیکنان و کادر فنی قوی و قابل احترامی هستند. با این حال باید از بازیکنان استقلال تشکر کنم که با وجود مشکلات اقتصادی که دارند با تمام وجود تلاش می کنند.

مربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا از مجتبی جباری در نیمه اول استفاده نکردید گفت: ما روز جمعه باید با تراکتورسازی بازی کنیم و روز چهارشنبه هفته بعد باید با العین دیدار داشته باشیم. بنابراین باید مهندسی انرژی داشته باشیم و از بازیکنانمان به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. امیدوارم بتوانیم با یک ریکاوری خوب بازیکنان را برای این دو بازی مهم سرحال نگه داریم.

صالح با بیان اینکه در داوری فوتبال دوگانگی ایجاد شده است در مورد داوری این دیدار گفت: در بازی با الریان توپ به دست عمران زاده خورد و داور پنالتی گرفت اما امروز توپ به دست مدافع صبا خورد و داور همان صحنه را پنالتی نگرفت. با این حال اعتقاد دارم داور این بازی به سادگی از کنار خطاهای بازیکنان صبا می گذشت. ایشان می توانست چند خطا برای استقلال بگیرد و به برخی بازیکنان این تیم اخطار بدهد. به نظر من خطایی هم که مدافع صبا روی مهاجم ما انجام داد صدرصد پنالتی بود.

مربی تیم فوتبال استقلال با ابراز امیدواری از اینکه فدراسیون فوتبال و کمیته داوران برای انتخاب داوران هفته های پایانی دقت بیشتری داشته باشند خاطرنشان کرد: حساسیت بازی ها بالا رفته و این می طلبد که داوران با دقت و انرژی بیشتری قضاوت کنند تا حقی از تیمی ضایع نشود.

مجید صالح در پاسخ به این پرسش که غیبت مجیدی در بازی های خارج از خانه و یا امین موسوی را جویا شده بود گفت: به نظرم این یک سوال غیرحرفه ای است که بپرسید چرا مجیدی در بازی های خارج از خانه شرکت نمی کند. مجیدی روز قبل در تمرین ما شرکت کرد اما شرایط حضور در این مسابقه را نداشت.