سایه اختلاف نظرهای مقامات اروپایی بر نشست وزرای اقتصادی منطقه یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "اوزنا بروکر سایتونگ" ، وزرای اقتصادی منطقه یورو قرار است امروز در بروکسل به مسئله بحران قبرس بپردازند. این نشست همچنین به شرایط ایتالیا بعد از بن بست سیاسی انتخابات پارلمانی و تصمیمات مورد اختلاف برای کمک های مالی مستقیم به کشورهای بحران زده از صندوق نجات یورو، خواهد پرداخت.

"اولی رهن"، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" اظهار داشته است که اگر قبرس به عنوان کشوری ناتوان در پرداخت بدهی ها مطرح شود به احتمال زیاد نتیجه آن خروج این کشور از منطقه یورو خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد که وعده های کشورهای منطقه یورو مبنی بر اینکه وحدت ائتلاف ارزی مشترک را تضمین می کنند تاثیر آرام کننده ای بر بازارهای مالی داشته است و ما نباید این موفقیت را به خطر بیاندازیم.

وزیر اقتصاد آلمان بر خلاف کمیسر اقتصادی اروپا خود را به این مسئله مقید نمی داند که قبرس را به عنوان یک عضو مهم برای منطقه یورو مطرح کند.وی در گفتگو با "تاگس اشپیگل" در این باره اظهار داشته است که استدلالهایی برای این اظهار نظر من وجود دارد و من می گویم که باید دلایل این مسئله قابل درک باشد و رای پارلمانها از جمله پارلمان آلمان برای آن (کمک به قبرس) وجود داشته باشد.

بر اساس ارزیابی های انجام شده این کشور بحران زده منطقه یورو به حدود 17.5 میلیارد یورو کمک نیاز دارد. ماههاست که برنامه های کمک به قبرس در اتحادیه اروپا به تاخیر افتاده است. این انتقاد به این کشور بحران زده وارد می شود که به مسائل پولشویی نپرداخته و آن را تحت کنترل در نیاورده است.

وزیر اقتصاد آلمان و همتای فرانسوی اش چند روز پیش بر این مسئله تاکید کردند که در مذاکرات بین قبرس با تروئیکای اروپایی(صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپاو بانک مرکزی اروپا) تا پایان ماه مارس برای دستیابی به توافقی در این راستا تلاش می شود.

وزیر اقتصاد آلمان در این باره به تاگس اشپیگل گفته است که راه حل این مسئله باید به دست بانکها باشد.

به گزارش هفته نامه "اشپیگل"، وزرای اقتصادی منطقه یورو می خواهند در نشست بروکسل درباره راههای جدید نجات بانکها با هم به بحث و گفتگو بپردازند. مسئله پرداخت کمک های مستقیم از صندوق نجات یورو به بانکها نیز مورد اختلاف است. کشورهای بحران زده منطقه یورو به ادامه حمایتهای صندوق نجات یورو برای سرو سامان دادن به اقتصاد متزلزل خود امیدوارند.

رئیس صندوق نجات یورو نیز در این باره ابراز شک و تردید کرده است که آیا تصمیمات برای کمکهای مالی مستقیم از این صندوق به مرحله اجرا درآید. تصمیم گیری در این باره باید با توافق صورت گیرد. من نمی توانم با اطمینان صد در صد بگویم که آیا این ابزار کمکی در آینده وجود خواهد داشت.

در نشست وزرای اقتصادی منطقه یورو همچنین به مسئله ایتالیا و شرایط این کشور بعد از انتخابات پرداخته خواهد شد. به دلیل بن بست سیاسی که در این کشور بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی به وجود آمده است، اروپا در معرض خطر شدت گرفتن مجدد بحران یورو قرار گرفته است.