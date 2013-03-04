اعتراض نماینده پارلمان بحرین به خودداری رژیم از تحویل پیکر شهید الجزیری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوسط گزارش داد: علی شمطوط از نمایندگان پارلمان بحرین ظهر امروز دوشنبه با تحصن در برابر پارلمان خواستار تحویل پیکر شهید محمود الجزیری برای تشییع در هر مکانی شد.

شمطوط پلاکاردی در دست دارد که بر روی آن نوشته شده است چرا حقوق مردگان در کشور من رعایت نمی شود؟

این روزنامه افزود: محمود الجزیری 22 ساله یازده روز است که پس از شهادت در 22 فوریه 2013 در منطقه الراس هنوز بدون قبر است.

این پایگاه بیان کرد: علت به خاک سپرده نشدن محمود الجزیری اختلافی است که میان وزارت کشور با خانواده وی درباره مکان دفنش وجود دارد، زیرا خانواده اش بر تشییع وی در روستای الدیه و دفن وی در جزیره نبیه صالح(زادگاهش) اصرار دارند، اما وزارت کشور خواستار تشییع و دفن این شهید در جزیره هستند.